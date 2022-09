Verliezend Frankrijk wordt voor rust volledig overklast; Kroatië naar Final Four

Zondag, 25 september 2022 om 22:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:53

Frankrijk is zondagavond ontsnapt aan degradatie uit de A-divisie van de Nations League. Op bezoek bij Denemarken ging de ploeg van bondscoach Didier Deschamps met 2-0 onderuit. Tegelijkertijd verloor concurrent Oostenrijk met 1-3 van Kroatië, waardoor les Bleus hun plek in de A-divisie konden behouden. De Oostenrijkers (vier punten) eindigen als vierde in de Groep 1, terwijl Frankrijk vijf punten verzamelde. Kroatië (dertien punten) gaat naar de Final Four en houdt de Denen (twaalf) net achter zich.

Denemarken - Frankrijk 2-0

De Fransen begonnen met aanvallende intenties aan de wedstrijd en kregen in de zevende speelminuut al de eerste kans op de openingstreffer. Kylian Mbappé had een vrije schietkans, maar zijn van richting veranderde poging ging rakelings naast. Vanaf de twintigste speelminuut begon Denemarken de lakens uit te delen. Christian Eriksen bezorgde Aurélien Tchouameni en Eduardo Camavinga een loodzware avond, terwijl ook Thomas Delaney en Andreas Skov Olsen absolute uitblinkers waren. De Deense aanvalslust werd in de 34ste minuut beloond met een doelpunt.

Mikkel Damsgaard bezorgde een perfecte voorzet bij Kasper Dolberg, die bij de tweede paal de 1-0 binnen kon glijden. Vijf minuten later werd de voorsprong verdubbeld. Thomas Delaney fungeerde als aangever voor Skov Olsen, die van binnen het zestienmetergebied met een laag schot de linkerhoek vond: 2-0. In het tweede bedrijf kwam Frankrijk beter in de wedstrijd en kreeg men via onder meer Antoine Griezmann en Mbappé enkele mogelijkheden, maar een nederlaag bleek onafwendbaar. De solide Deense defensie hield, mede door het gebrek aan creativiteit bij de Fransen, eenvoudigerwijs stand.

Oostenrijk - Kroatië 1-3

Het thuisland begon zwak aan de wedstrijd en kwam nog voor het verstrijken van de zesde speelminuut op achterstand. Op aangeven van Nikola Vlasic zette Luka Modric Kroatië op 0-1. Oostenrijk herstelde zich snel en kwam enkele minuten later op gelijke hoogte dankzij een rake kopbal van Christoph Baumgartner. De teams hielden elkaar vervolgens een uur lang in evenwicht, maar de Oostenrijkse verzet knakte in twintig minuten voor tijd. Marko Livaja zorgde na een fraaie pass van Perisic voor de 1-2, waarna Lovro Majer enkele minuten later voor de beslissing zorgde: 1-3.