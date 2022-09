Lyon stelt teleurstellende Bosz ultimatum tot WK; voorganger uit forse kritiek

Vrijdag, 23 september 2022 om 10:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

Peter Bosz staat onder flinke druk bij Olympique Lyon. De Nederlandse oefenmeester is door de clubleiding een ultimatum gesteld, zo meldt RMC Sport. Bosz staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de Ligue 1 en moet in de komende zeven duels zeventien punten pakken, anders lijkt zijn ontslag onafwendbaar.

Bosz staat een lastige opgave te wachten, want tot aan het WK in Qatar staan er nog competitiewedstrijden tegen RC Lens (vierde), Stade Rennes (achtste), OSC Lille (zevende) en Olympique Marseille (tweede) op het programma. De doelstelling van Lyon dit seizoen is het bereiken van de top-drie, waar de Fransen momenteel zes punten onder staan. De ploeg van Bosz begon goed aan het seizoen met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden, maar de druk neemt toe na drie verliespartijen op rij. Afgelopen zondag leed Bosz een 0-1 thuisnederlaag met les Gones tegen Paris Saint-Germain.

Technisch directeur Vincent Ponsot sprak vorige week nog over de doelstellingen van dit seizoen. “We verwachten resultaten. We hebben het team, de mentaliteit en veel andere dingen veranderd in samenspraak met Peter. Er ligt nu een basis voor succes. We willen dit seizoen in de top-drie eindigen. We verwachten snel resultaten en Peter heeft doelstellingen die hij moet bereiken tegen de tijd dat het WK aanbreekt. Deze doelstellingen zijn vanaf het begin van het seizoen bekend. Wat ze precies inhouden, blijft tussen mij en Peter.” De ex-trainer van Ajax staat sinds eind mei vorig jaar voor de groep bij Lyon. Bosz heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen bij de Fransen.

Bruno Génésio

Bruno Génésio, die tussen 2015 en 2019 trainer was bij Lyon, begrijpt niet waarom Bosz zo weinig kritiek krijgt. “Als ik bij Lyon zo had gepresteerd als Peter Bosz dit seizoen doet, zou ik in stukken worden gehakt”, zegt de huidig trainer van Stade Rennes in een interview met After Foot. “Hij wordt gespaard, van mij hadden jullie niets heel gelaten. Dat neem ik jullie kwalijk.”