Bizarre reden voor ontbreken Jay Gorter bij Jong Oranje: ‘Echt KNVB-onwaardig’

Vrijdag, 16 september 2022 om 19:43 • Wessel Antes • Laatste update: 19:52

Jay Gorter is niet opgeroepen voor Jong Oranje omdat hij niet onmiddellijk heeft gereageerd op WhatsApp-berichten van keeperstrainer Sierd van der Berg, zo meldt journalist Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Pijnlijk genoeg zat de doelman van Ajax op het bewuste moment in het ziekenhuis bij zijn moeder, die kampt met een nierziekte. Desalniettemin werd Gorter alsnog niet opgeroepen voor de interlands tegen België en Roemenië.

Verweij is heel verbaasd over het besluit van de KNVB. “Het niet reageren op berichten is Gorter duur komen te staan. Sierd van den Berg vond relatie belangrijker dan prestatie. Hij vond ook dat Gorter ondanks de situatie van zijn moeder best op zijn appjes had kunnen reageren. In ieder geval sneller. Dus Jay Gorter wordt thuisgelaten.” Gorter had er eigenlijk wel bijgezeten, maar Erwin van de Looi heeft nu gekozen voor Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Bart Verbruggen (Anderlecht) en Kjell Scherpen (Vitesse).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vind dit echt KNVB-onwaardig. Als je het hebt over het Totale Mens-principe, waar Louis van Gaal het altijd over heeft, en dan dit doet bij jonge spelers, ben je voor mij geen knip voor de neus waard”, aldus Verweij. Ook collega Valentijn Driessen haakt in op het voorval. “Wat is er nou belangrijker dan een familierelatie? Niets. Dat had die man (Van den Berg, red.) moeten weten. Ik heb trouwens nog nooit van hem gehoord, behalve dat hij altijd op de bank heeft gezeten.”

Verweij heeft medelijden met de 22-jarige sluitpost van Ajax. “Het is natuurlijk wel vervelend. Jay Gorter heeft het in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal niet goed gedaan, maar misschien gaat hij ooit wel heel goed keepen. Hij kan nog steeds Oranje-materiaal worden, maar dit is opnieuw een enorme knauw voor zo’n jongen. Hij heeft thuis al enorm veel aan zijn hoofd, zit in het ziekenhuis, en dan word je op zoiets afgerekend.” Driessen concludeert: “Deze handelswijze hoort niet bij de KNVB thuis.”