Bayern met flinke kater naar CL-kraker tegen Barcelona door schlemiel De Ligt

Zaterdag, 10 september 2022 om 17:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:52

Bayern München heeft zaterdagmiddag hele dure punten verspeeld in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann leek lange tijd op weg naar een overwinning tegen VfB Stuttgart, totdat Matthijs de Ligt in de blessuretijd een strafschop veroorzaakte: 2-2. Jamal Musiala en Mathys Tel hadden der Rekordmeister tot twee keer op voorsprong gezet. Laatstgenoemde was met zijn zeventien jaar en 136 dagen de jongste basisspeler ooit bij Bayern in een Bundesliga-wedstrijd. Door zijn treffer is hij nu ook de jongste doelpuntenmaker ooit voor der Rekordmeister op het hoogste Duitse voetbalniveau. Bayern treft dinsdag Barcelona in de tweede speelronde van de Champions League.

De Ligt en Noussair Mazraoui stonden zaterdagmiddag eveneens aan de aftrap namens de thuisploeg. Vooral de basisplaats voor de rechtsback is opmerkelijk, aangezien Nagelsmann nog niet heel vaak een beroep op hem deed en er intern al kritiek was op de houding van Mazraoui. Ryan Gravenberch begon op de bank. Nagelsmann had mooie woorden over voor de van Ajax overgekomen middenvelder en beloofde hem spoedig speeltijd, maar zei voorafgaand al dat Leon Goretzka tegen Stuttgart de voorkeur zou krijgen.

Bayern had in de beginfase duidelijk het veldoverwicht, maar wist dit niet om te zetten in noemenswaardige kansen. De eerste keer dat de thuisploeg echt gevaarlijk werd was na een half uur spelen, toen zowel Tel als Serge Gnabry (rebound) niet tot scoren kwamen. Stuttgart loerde vooral op de omschakeling, maar kwam er amper uit. Bij de tweede goede mogelijkheid van de ploeg van Nagelsmann was het raak. Na een aanval over links slingerde Alphonso Davies de bal voor het doel, waarna Tel doeltreffend uithaalde met links. De van Stade Rennes overgekomen aanvaller werd daarmee de jongste doelpuntenmaker ooit namens Bayern in de Bundesliga.

Al snel in de tweede helft dacht Stuttgart langszij te komen. Serhou Guirassy vond het net, maar beging in aanloop naar de treffer een overtreding en zag het feestje worden geannuleerd. Vijf minuten later was ploeggenoot Chris Führich wel trefzeker. De invaller profiteerde optimaal van slordig balverlies van Davies en liet Manuel Neuer kansloos. Bayern was echter niet heel lang van slag en greep vijf minuten na de gelijkmaker voor de tweede keer de leiding. Op aangeven van Mazraoui schoot Musiala raak in de linkerhoek. De aanvaller kapte knap naar zijn linkerbeen en haalde feilloos uit.

Mazraoui ging er na de treffer meteen uit en zag doelman Florian Müller knap redden met de voeten op een inzet van Gnabry. Nadat Guirassy vervolgens namens de bezoekers de onderkant van de lat had geraakt, werd De Ligt de grote schlemiel van de middag. De verdediger was te laat bij zijn directe tegenstander, raakte hem op de voet en zag de scheidsrechter na tussenkomst van de VAR naar de stip wijzen. De Ligt kreeg bovendien geel en zag de strafschop in de tweede minuut van de blessuretijd worden benut door Guirassy: 2-2.