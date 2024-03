Blessure bij Duitsland: 117-voudig international ontbreekt tegen Nederland

Manuel Neuer moet de interlands van Duitsland tegen Frankrijk en Nederland aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, zo meldt de Duitse bond via de officiële kanalen. De 37-jarige doelman van Bayern München heeft een spierblessure opgelopen en mist mogelijk ook het duel met Borussia Dortmund van 30 maart, aldus Julian Nagelsmann.

De bondscoach had de knoop net doorgehakt wat betreft zijn eerste keeper op het EK: Neuer is normaal gesproken de doelman van Duitsland op het eindtoernooi, zo melden meerdere Duitse media.

De aanvoerder van Bayern kende veel concurrentie van FC Barcelona-goalie Marc-André Ter Stegen, die hem al meermaals verving als hij wegens een blessure verstek moest laten gaan.

Toch zal Neuer ook op het aankomende EK weer onder de lat staan bij Duitsland. Het is een hard gelag voor de inmiddels 31-jarige Ter Stegen, die al jaren in de nek van Neuer hijgt maar de concurrentiestrijd nooit definitief in zijn voordeel kan beslechten.

De keeper van Barça kwam tot dusver tot 38 interlands, waarvan 23 vriendschappelijke wedstrijden waren. Hij kwam nog nooit op een EK of WK in actie voor zijn land. Wel lijkt hij dus in ieder geval deze interlandperiode onder de lat te staan in de duels met Frankrijk en Nederland.

De Duitsers spelen zaterdag tegen les Blues alvorens de ploeg van Ronald Koeman volgende week dinsdag de tegenstander is. Duitsland hoopt zijn goede vorm weer terug te vinden deze interlandbreak.

Van de laatste acht interlands gingen er vijf verloren, werd er twee keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Duitsland, dat als gastland automatisch is geplaatst voor het EK van deze zomer, treft Schotland, Hongarije en Zwitserland in de groepsfase van het eindtoernooi.

