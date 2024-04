‘Oranje-doelman Bart Verbruggen genoemd als opvolger van absolute topkeeper’

Bart Verbruggen staat op het wensenlijstje van Bayern München, zo meldt het Duitse Sport Bild woensdag. De 21-jarige doelman uit Zwolle, die tot medio 2028 onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, wordt genoemd als een van de goedkopere opties om Manuel Neuer op te volgen bij der Rekordmeister.

Volgens het Duitse magazine heeft Bayern München Verbruggen al meermaals bekeken. “De Nederlandse doelman liet zijn potentieel zien in de interland tegen Duitsland.” Verbruggen, vijfvoudig international van Oranje, kon een 2-1 nederlaag in Frankfurt echter niet voorkomen.

Verbruggen is niet de enige doelman die in beeld is als opvolger van Neuer. De aan VfB Stuttgart verhuurde Alexander Nübel laat een goede indruk achter bij de verrassende nummer drie van de Bundesliga. Van buitenaf worden verder Diogo Costa (FC Porto) en Mike Maignan (AC Milan) genoemd.

Doordat Verbruggen bij Brighton & Hove Albion nog geen onbetwiste eerste doelman is, zou hij gelden als een van de goedkopere opties op het lijstje van Bayern München. De Engelse club nam Verbruggen afgelopen zomer voor 20 miljoen euro over van RSC Anderlecht.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 15 miljoen euro, al laten the Seagulls hem voor dat bedrag hoogstwaarschijnlijk niet vertrekken. De marktwaardes van Costa (24) en Maignan (28) worden ingeschat op respectievelijk 45 en 40 miljoen euro.

De 38-jarige Neuer ligt in München nog tot medio 2025 vast. Toch zou de clubleiding van Bayern alvast op zoek zijn naar een jongere sluitpost die met de routinier kan concurreren. Het niveau van reservekeepers Sven Ulreich (35) en Daniel Peretz (23) zou daarvoor nog niet hoog genoeg zijn.

Sinds zijn transfer naar Brighton & Hove Albion stond Verbruggen tot dusver twintig keer onder de lat bij de huidige nummer negen van de Premier League. In die optredens moest hij 23 keer vissen, terwijl hij 5 keer de nul hield.

