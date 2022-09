Analytici worden onaangenaam verrast door Ajacied die ‘rare dingen’ doet

Woensdag, 7 september 2022 om 22:05 • Mart van Mourik

De analytici zijn niet tevreden over het optreden van Dusan Tadic tegen Rangers. Ajax boekte in de Johan Cruijff ArenA een eenvoudige zege in het Champions League-duel met de Schotten (4-0), maar de rechtsbuiten van dienst stelde in de ogen van Wesley Sneijder en Theo Janssen teleur.

Tadic leed in de eerste helft al twaalf keer balverlies, waarna hij in het tweede bedrijf nog viermaal de bal verloor. “Hij was vooral erg ongelukkig in de laatste fase”, oordeelt Sneijder bij RTL 7. “In de eerste helft waren er momenten waarop we niet de Tadic zagen die we kennen. We zien hem eigenlijk al weken zo. Hij is niet in vorm en dat is jammer, want Ajax komt heel vaak in die laatste fase. Steeds door die foutieve laatste pass worden er net geen extra kansen gecreëerd. Het is gewoon tijd voor Tadic om zich te herpakken als hij bij deze groep wil passen.”

“Het moet niet uitmaken op welke positie hij speelt”, vervolgt Sneijder, die van mening is dat de switch van de linkerflank naar de rechtsbuitenpositie geen invloed mag hebben op zijn spel. “Hij start vanuit een positie, maar hij gaat ook mee in de positiewisselingen. Soms eindigt hij als nummer 10 of als spits. We hebben natuurlijk wel een Tadic gekend die een verfijnde laatste pass had. Hij zit niet lekker in zijn vel. Het is ook niet per se om kritiek te leveren, maar ik wil gewoon weer de oude Tadic zien.”

Janssen sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Misschien heeft hij wel problemen met het hedendaagse voetbal, waarin je niet echt vaste posities meer hebt maar continu wisselt. Tadic is misschien nog gewoon een goede linksbuiten, maar ook niet meer dan dat. Misschien is het verschil ook wel dat Tadic hiervoor nadrukkelijk op zoek was naar goals en assists, maar nu zie je hem gewoon hele rare dingen doen: waar hij normaal zou schieten, gaat hij nu ineens passen”, aldus de analist.