Masterclass in Johan Cruijff ArenA: ‘Zijn status als wereldtalent is bevestigd’

Woensdag, 7 september 2022 om 21:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:19

Mohammed Kudus wordt direct na afloop van de glansrijke overwinning van Ajax op Rangers (4-0) overladen met complimenten. Jan van Halst vindt dat de 22-jarige Ghanees, die een fantastisch doelpunt maakte, zijn status als 'wereldtalent' heeft bevestigd. Hedwiges Maduro spreekt op RTL 7 van een 'wereldgoal'. "Hij was zó goed", aldus Maduro.

Van Halst zag hoe het bij Ajax op rolletjes liep. "Alfred Schreuder heeft wel langs de lijn gestaan, maar hij had ook in de dug-out kunnen blijven zitten, want tactisch liep het gewoon", aldus de analist van Ziggo Sport, die het inzetten van Kudus als spits een gouden greep vindt. "Kudus liet zich steeds inzakken, om zo aan de bal te komen. Wat heeft die jongen het fantastisch gedaan. Rangers was niet goed, maar je moet het ook nog maar oppakken. Wij zaten helemaal op de eerste rij, en dan zie je echt hoe snel hij wegdraait en wegsprint. Poeh, die heeft het echt bevestigd: een wereldtalent." Ook de statistieken van Kudus spreken voor zich: 26 van zijn 26 passes kwamen aan, waarmee hij de enige man op het veld werd met honderd procent passnauwkeurigheid.

'Wat heeft hij het fantastisch gedaan, echt een wereldtalent!' ??@Jmvanhalst is lovend over de wedstrijd van Mohammed Kudus ??#ZiggoSport #UCL #AJARAN pic.twitter.com/B2X4MpzasQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2022

Daarmee ontstaat voor Schreuder, die Brian Brobbey op de bank liet starten, mogelijk een nieuw luxeprobleem. "Een luxeprobleem ja, maar hoe lekker is luxe?", aldus Van Halst. "Dat is toch uitstekend. Je weet bij een topclub als Ajax dat er af en toe wat gerouleerd moet worden. Een paar weken geleden zat Steven Berghuis met zo'n gezicht op de bank. Dat moet je als Schreuder en de hele staf toch maar managen. Vanavond was hij weer een van de uitblinkers."

Maduro is als gezegd diep onder de indruk van Kudus, die in de eerste helft een lange dribbel afrondde met een prachtig diagonaal schot dat via de binnenkant van de paal binnenging. "Hij was zó goed", stelt Maduro. "Hij maakte een wereldgoal natuurlijk, maar behalve dat: hij was overal op het middenveld, en imponeert ook met zijn dribbels. In de tweede helft had hij ook een dribbel waarbij hij twee, drie man voorbij ging. Met zijn beweging zaaide hij verwarring bij de centrumverdedigers: moeten we doordekken, of toch blijven staan? Als één iemand besluit door te dekken dan ontstaat er weer een gat bij de centrale verdedigers, daar was Ajax gewoon heel goed in."