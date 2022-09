Wesley Sneijder sneert naar PSV: ‘Hoe kun je van deze ploeg verliezen?’

Woensdag, 7 september 2022 om 20:40 • Wessel Antes • Laatste update: 21:11

Wesley Sneijder begrijpt er niets van dat PSV heeft verloren van Rangers in de voorronde van de Champions League. De analist van RTL 7 vindt dat PSV het heeft laten liggen in het tweeluik dat halverwege augustus plaatsvond, en dan met name in de thuiswedstrijd.

Al in de rust van de wedstrijd (3-0 tussenstand) ging Sneijder los over het elftal van Giovanni van Bronckhorst. “Volgens mij is Rangers twee keer in de zestien geweest. Er is één ploeg die wil voetballen vanavond en dat is Ajax”, aldus Sneijder, die zich afvroeg hoe PSV van de Schotse topclub verloren heeft. “Die krabben zich nu ook achter de oren. Dat is ook de ergernis die ik in Eindhoven had. Hoe kun je van deze ploeg verloren hebben?” Collega Theo Janssen denkt het antwoord op die vraag te weten: “Door niet te voetballen.”

Vooraf hoopte Van Bronckhorst nog op eerherstel, daar Rangers afgelopen weekend met 4-0 verloor in de Old Firm tegen aartsrivaal Celtic. “Het belangrijkste is nu deze eerste wedstrijd in de groep. We staan na 12 jaar weer in de Champions League en dat is een geweldig moment voor de spelers, fans en iedereen bij de club. Voor veel jongens is dit het eerste duel op dit niveau. We zijn blij dat we er zijn, maar moeten ook presteren in deze zware groep. Dat begint vanavond met Ajax.”

Ook sprak Van Bronckhorst vol lof over Calvin Bassey, die hij deze zomer zag vertrekken naar Amsterdam. “Calvin is een vrij complete voetballer, anders word je niet voor zoveel geld verkocht. We weten wat hij goed kan en wat zijn aandachtspunten zijn, maar alles bij elkaar is hij gewoon een hele goede voetballer.” Bassey werd woensdagavond nauwelijks getest door de aanvallers van Rangers. RTL 7 presentator Humberto Tan deelde in de rust een opmerkelijk feitje: Rangers had de bal slechts één keer aangeraakt in het zestienmetergebied van Ajax.