Gakpo ontwijkt vraag over geruchten rond Ajax niet: ‘Iedereen die mij kent...’

Zaterdag, 3 september 2022 om 21:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Cody Gakpo ontkent het gerucht dat hij aangeboden is bij Ajax. Daags na het sluiten van de transfermarkt in Nederland onthulde De Telegraaf dat de aanvaller van PSV door zijn management, Sports Entertainment Group (SEG) is aangeboden bij de Amsterdammers. Na afloop van het verloren duel met FC Twente (2-1) wordt Gakpo voor de camera van ESPN geconfronteerd met het gerucht, dat hij direct ontkracht.

“Het was een hectische periode en ik ben erg blij dat het voorbij was”, blikt Gakpo kort terug op de afgelopen transferperiode. Verslaggever Pascal Kamperman haalt vervolgens het nieuws van De Telegraaf aan dat Gakpo door zijn zaakwaarnemer, Kees Ploegsma junior, zou zijn aangeboden bij Ajax. De linksbuiten van PSV wuift die geruchten resoluut weg. “Dat is natuurlijk niet waar. Iedereen die mij kent weet dat ik uit Eindhoven kom en niet voor Ajax wil spelen. Dat weet mijn zaakwaarnemer ook, dus ik weet niet waar dit vandaan komt.”

Gakpo’s management was naar verluidt voor het sluiten van de transferwindow gebrand op een miljoenendeal, want naast de naam van Gakpo zou SEG ook Dinamo Kyiv-aanvaller Viktor Tsygankov bij Ajax hebben aangeboden. Voetbal International meldde woensdag al dat PSV in de 24-jarige vleugelaanvaller de ideale vervanger van Gakpo zag. De Telegraaf bevestigt dit nieuws: Tsygankov is door een medewerker van SEG zijn genoemd bij de Eindhovenaren, waarna diegene ook de naam van de Oekraïens international in Amsterdam liet vallen.

Mike Verweij over de appjes

In de podcast Kick-off van De Telegraaf trad journalist Mike Verweij, die aangeeft de berichten te hebben ingezien, in detail over het vermeende appverkeer tussen de zaakwaarnemer van Gakpo en Ajax. "Er is behoorlijk serieus gesproken tussen zaakwaarnemer en Ajax. Er is geappt met mensen binnen Ajax of Gakpo niks zou zijn voor Ajax. Er werd door Ajax gevraagd wat hij dan moest kosten, en toen zei de zaakwaarnemer: 'Dertig miljoen euro'. Dat vond Ajax niet heel veel. Er moest dan misschien nog tien miljoen aan bonussen bij. Dat was precies de veertig miljoen waarvoor Southampton een akkoord bereikte met PSV."

"Ajax vond het geen serieuze optie", vervolgde Verweij. "Ze hebben hem ook gezien tegen Rangers. Daarbij ook aangetekend dat het zeer de vraag is of PSV hem ooit aan Ajax had willen verkopen. Dat denk ik niet. Er wordt nu gedaan alsof het de stagiair was die het appje stuurde. Daar is absoluut geen sprake van. Het was de zaakwaarnemer. Gakpo zal nooit toegeven dat hij gevraagd heeft om hem aan te bieden bij Ajax. Die discussie win je nooit, want hij zal altijd zeggen: 'Ik wist er niks van'", aldus Verweij.