Florian Grillitsch verklaart keuze voor transfervrije overstap naar Ajax

Vrijdag, 2 september 2022 om 12:43 • Jordi Tomasowa

Florian Grillitsch is blij met zijn transfervrije overstap naar Ajax. De 27-jarige middenvelder, die donderdag officieel werd gepresenteerd door de Amsterdammers, verwacht dat hij goed bij Ajax zal passen. “Ajax is de perfecte match met mij. Met de filosofie en de manier waarop ze willen voetballen.”

Zijn transfer naar Ajax betekent voor Grillitsch ook een weerzien met trainer met Alfred Schreuder. “Hij was mijn trainer bij Hoffenheim, dus we kennen elkaar goed”, zegt hij in een eerste interview met Ajax TV. “Dat geldt ook voor assistent-trainer Matthias Kaltenbach. Ze weten hoe ik in elkaar steek. Ik ben blij dat ik wat vertrouwde gezichten zie. Maar ik wil niet te veel praten en vooral gaan voetballen.”

Vorige week werd bekend dat Feyenoord Grillitsch graag zag komen. De Rotterdammers kwamen echter niet tot een akkoord met de middenvelder, waarna hij besloot een eenjarig contract in de Johan Cruijff ArenA te tekenen. “Ajax is de perfecte match met mij. Met de filosofie en de manier waarop ze willen voetballen, zullen we goed bij elkaar passen. Ik ben een rustige speler die graag de voetballende oplossing zoekt. Ik ben beter in balbezit dan bij balverlies.”

Grillitsch kijkt uit naar het moment dat hij zijn eerste minuten voor Ajax kan maken. "Ik heb alleen maar goede dingen gehoord over de Eredivisie. Als Ajax moet je altijd winnen, misschien is het een beetje vergelijkbaar met Bayern München. Dat is wat ik wil, elke wedstrijd winnen. Ik wil prijzen winnen en daarom ben ik naar Ajax gekomen. Eindelijk kan ik weer in de Champions League spelen."