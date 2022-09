Chelsea heeft Aubameyang officieel binnen en neemt afscheid van Alonso

Vrijdag, 2 september 2022 om 07:51 • Wessel Antes • Laatste update: 08:26

Pierre Emerick-Aubameyang heeft Barcelona na zeven maanden alweer verlaten voor Chelsea. In de laatste uren van de transferwindow maakten de Londenaren de komst van de 33-jarige spits wereldkundig. Daartegenover stond het transfervrije vertrek van Marcos Alonso, die de omgekeerde weg lijkt te bewandelen. Volgens BBC ontvangt Barça nog zo’n twaalf miljoen euro voor Aubameyang.

De transfer van Aubameyang naar the Blues hing al weken in de lucht, maar is met de bekendmaking eindelijk definitief. Na het vertrek van Romelu Lukaku en Timo Werner speelde Chelsea de voorbije weken vaak met Kai Havertz in de punt van de aanval. Barcelona wilde niet zomaar meewerken aan de transfer, daar het eerst vroeg om 27 miljoen euro voor de Gabonees. Dat bedrag is nu dus een stuk lager uitgevallen. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat met de contractontbinding van Alonso te maken, aangezien de Spaanse linksback al maanden belangstelling geniet van Barça.

Aubameyang laat via de clubwebsite weten erg blij te zijn met de overstap naar Londen. “Ik ben heel erg blij. Het is een eer om deel te zijn van dit team en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb nog wat werk te verrichten in de Premier League, dus het is mooi om terug te zijn en ik ben dolenthousiast.” Eerder speelde Aubameyang een periode van 4,5 jaar voor stadgenoot Arsenal. De verwachting is dat de spits pas over drie weken inzetbaar is, gezien de gebroke kaak die hij opliep tijdens de brute roofoverval van afgelopen zondag.

Alonso zag zijn contract ontbonden worden en kan nu gaan en staan waar hij wil, al lijkt Barcelona zijn volgende bestemming te zijn. De 31-jarige linksback kwam in zes seizoenen tot 212 officiële wedstrijden voor Chelsea, waarin hij 29 keer scoorde en 23 assists afleverde. Chelsea was op de laatste transferdag sowieso erg actief: naast Aubameyang kwam Denis Zakaria op huurbasis over van Juventus, terwijl voormalig toptalent Billy Gilmour de deur op Stamford Bridge definitief achter zich dichttrok voor een dienstverband bij Brighton & Hove Albion.