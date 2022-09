Chelsea laat zowel Ajax als PSV met rust en strikt alternatief op middenveld

Donderdag, 1 september 2022 om 21:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:20

Ajax en PSV hoeven donderdagavond waarschijnlijk geen telefoontje uit Londen voor Edson Álvarez en Ibrahim Sangaré meer te verwachten. Chelsea heeft ervoor gekozen Denis Zakaria definitief over te nemen van Juventus, zo meldt Fabrizio Romano. De 25-jarige defensieve middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Juventus en the Blues een koopoptie hebben bedongen van circa 35 miljoen euro.

De transfer betekent goed nieuws voor Ajax, maar zal voor Álvarez persoonlijk een teleurstelling zijn. Donderdag sprak de Mexicaan sprak zijn wens om de Amsterdammers te verlaten namelijk nogmaals uit richting de clubleiding. De Ajacied kreeg van technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar te horen dat een vertrek onbespreekbaar was. Dat had alles te maken met het feit dat er al veel basisspelers zijn vertrokken uit de Johan Cruijff ArenA en dat Ajax geen vervanger meer kan halen voor de middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast zouden de Londenaren zich woensdagavond bij PSV hebben gemeld voor Sangaré. Chelsea was bereid om een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro te betalen voor de middenvelder, die begin augustus nog zijn contract in Eindhoven verlengde tot medio 2027. PSV was dan ook niet bereid om mee te werken aan een vertrek van de Ivoriaan.

Chelsea besloot daarom door te schakelen naar Zakaria, die donderdagavond zijn medische keuring doorstond in Italië. De veertigvoudig Zwitsers international kan, als Chelsea de koopoptie van dertig miljoen pond licht, een aanbieding voor vijf seizoenen verwachten. De club uit Londen betaalt daarnaast het volledige salaris van de middenvelder komend seizoen. Zakaria beschikt nog over een doorlopend contract tot medio 2026 bij Juventus.

Pierre-Emerick Aubameyang

The Blues hebben daarnaast ook Pierre-Emerick Aubameyang aangetrokken van Barcelona. Fabrizio Romano meldde donderdagmiddag dat Chelsea en de Spaanse topclub het eens zijn geworden over een transfersom van veertien miljoen euro, waarbij linksback Marcos Alonso de omgekeerde weg bewandelt. Aubameyang tekent een contract voor twee seizoenen op Stamford Bridge met de optie voor nog één jaar. Alonso verbindt zich naar verwachting tot medio 2025 aan Barcelona.