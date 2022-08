Vertrek Ronaldo bij Man United uitgesloten: ‘Hebben kwaliteitsspelers nodig’

Woensdag, 31 augustus 2022 om 15:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:41

Cristiano Ronaldo vertrekt tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow niet meer bij Manchester United, zo bevestigt manager Erik ten Hag op een persconferentie. Na een maandenlange transfersoap werd de Portugese steraanvaller de afgelopen dagen nog hevig in verband gebracht met een overstap naar Napoli. Ten Hag laat echter weten dat er deze transferperiode geen inkomende of uitgaande transfers meer plaats zullen vinden bij United.

The Red Devils versterkten zich dinsdag met Antony. De Braziliaanse vleugelaanvaller kwam voor minimaal 95 miljoen euro over van Ajax, terwijl het wachten is op de bevestiging van de komst van Martin Dúbravka. United bereikte al een akkoord met de doelman, die op huurbasis overkomt van Newcastle United. “Voor deze transferperiode zijn we klaar. Bij een topclub moet je altijd alert blijven, maar met deze ploeg gaan we van september tot januari aan de slag”, zegt Ten Hag op de persconferentie voorafgaand aan het Premier League-duel met Leicester City van donderdagavond.

Hiermee is een vertrek van Ronaldo tijdens de laatste dagen van de transferperiode uitgesloten. “De situatie is duidelijk. We hebben kwaliteitsspelers nodig. Je hebt genoeg spelers nodig om alle wedstrijden te dekken”, aldus Ten Hag. Ook Aaron Wan Bissaka blijft dus op Old Trafford. De verdediger moet onder Ten Hag op de rechtsbackpositie voorlopig voorrang verlenen aan Diogo Dalot. “ Natuurlijk, blijft Wan-Bissaka ook”, zegt Ten Hag. “Met deze selectie gaan we het van september tot minimaal januari doen.”