Lisandro Martínez bewijst het ongelijk van Carragher met opvallende statistiek

Zondag, 28 augustus 2022 om 10:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:01

Lisandro Martínez heeft de monden van de Engelse criticasters voorlopig weten te snoeren. De Argentijnse verdediger werd tegen Southampton (0-1) voor de tweede keer op rij uitgeroepen als man van de wedstrijd bij Manchester United. Onder meer Jamie Carragher maakte zich als analist bij Sky Sports al meerdere malen zorgen over de geringe lengte (1.75 meter) van Martínez. Dit blijkt onterecht, want na zijn uitstekende optreden tegen Southampton werd er een opvallende statistiek gedeeld.

Het kwam eerder deze zomer tot een hereniging tussen Erik ten Hag en Martínez toen United besloot om ruim 57 miljoen euro over te maken naar Ajax. The Red Devils kenden een valse start in de Premier League met nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (1-2) en Brentford (4-0), waarna de kritiek op Martínez aanzwol. Carragher ging zelfs zo ver door te stellen dat de Argentijns international niet succesvol kan zijn in de huidige formatie van United.

Lisandro Martinez’s aerial win percentage compared to other Premier League centre-backs: Lisandro Martinez - 83% Kalidou Koulibaly - 75% William Saliba - 57% Joe Gomez - 56% Ruben Dias - 36% [@StatmanDave] pic.twitter.com/EH1EF3I9eV — UtdDistrict ?? (@UtdDistrict) August 27, 2022

"Nu moeten we nooit te vroeg oordelen over managers of spelers, maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet gaat werken, omdat hij met zijn lengte (1,75 meter, red.) niet in een achterste lijn van vier verdedigers kan spelen”, zei de voormalig Liverpool-verdediger na de nederlaag tegen Brentford bij Sky Sports. “Misschien kan hij als linksback spelen of in een defensie van drie verdedigers, maar in deze formatie gaat het niet werken in de Premier League.” Carragher herhaalde na de zege van United op Liverpool (2-1) zijn woorden over Martínez, ondanks dat de centrumverdediger werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Martínez was zaterdag tijdens de 0-1 zege op Southampton opnieuw een van de uitblinkers in de ploeg van Ten Hag en de statistieken spreken voorlopig in zijn voordeel. Martínez won in de drie Premier League-duels waarin hij in actie kwam tot nog toe 83 procent van zijn luchtduels. Hiermee blijft hij langere topverdedigers als Kalidou Koulibaly en Rubén Dias voor.