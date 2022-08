Kranten meedogenloos: tactisch falen, knulligheid en defensief geschutter

Donderdag, 25 augustus 2022 om 09:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:11

Dat PSV er woensdagavond opnieuw niet in is geslaagd het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken, valt de ploeg vooral zelf te verwijten. Dat is het oordeel van de kranten. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij was niet opgewassen tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst en ging met 0-1 onderuit. Een flater van André Ramalho, die in de nesten werd gewerkt door ploeggenoot Walter Benítez, stond aan de basis van de gitzwarte avond.

Jeroen Kapteijns haalt in De Telegraaf een pijnlijke statistiek aan. "Het was de zevende wedstrijd vanaf de seizoenstart waarin PSV niet de nul kon houden, een slechte serie die sinds 1973 niet meer is voorgekomen in Eindhoven. Daarmee is het een kostbare inschattingsfout geweest om voor de defensie geen kwalitatief hoogwaardige versterking te halen", doelt de journalist op het geschutter in de achterhoede van PSV. Nadat eerder Benítez hopeloos in de fout ging op Ibrox, was het dit keer de beurt aan Ramalho, geholpen door zijn doelman.

"Tussen 1997 en 2009 was PSV onafgebroken van de partij in de Champions League, maar in de daarop volgende twaalf jaar zijn daar slechts drie kwalificaties bijgekomen. In die periode ging het vier keer mis in de kwalificatie: tegen AC Milan, FC Basel, vorig seizoen Benfica en nu dan Rangers, dat allerminst indrukwekkend speelde, maar profiteerde van de kwetsbaarheid van PSV en voor het eerst sinds 2010 in het kampioenenbal actief zal zijn", concludeert het dagblad. "Dit leek dé kans voor PSV om af te rekenen met de obsessie, maar het elftal maakte het niet waar op het moment, dat het moest."

Het Algemeen Dagblad spreekt van een 'nachtmerrie' en een tactisch falen van Ruud van Nistelrooij. "Van Nistelrooij zei bij zijn komst dat hij streeft naar een PSV dat vanuit balbezit wedstrijden domineert. Maar daar is na twee maanden nog weinig van te zien", schrijft Maarten Wijffels. "Jordan Teze, Philipp Max, André Ramalho; het was ook gisteren (woensdag, red.) opbouwend weer zo matig en zo slordig. Als PSV wint, is het vooral op de counter, via goals uit standaardsituaties of door iets te forceren met de kopkracht van Luuk de Jong, zoals bij de ontsnapping in de eerdere voorronde tegen Monaco."

Volgens De Volkskrant ging alles mis, wat mis kon gaan. "Geregeld wierp de vraag zich op wat hier allemaal gebeurde in de broeikas, qua chaos op het veld, ontbrekende techniek en te vroeg afgebroken combinaties. Tal van acties die tot de basis van de voetbalprof in de hogere regionen zouden mogen behoren, mislukten knullig", luidt de harde conclusie. "Het zal de spanning zijn geweest, of de compactheid van het spel. PSV voetbalde gaandeweg iets beter, vooral in het laatste deel van de eerste helft, en had de pech dat spits Luuk de Jong na rust uitviel met een blessure."

'Nederlandse ziekte'

Het dagblad vermoedt dat de spanning de ploeg van Van Nistelrooij geen goed heeft gedaan. Anderzijds had PSV beter moeten weten, zo klinkt het. "Zoals wel vaker als het spannend is in voetbal, schoot het spel zelf er schromelijk bij in, Al waren het dan buitenlanders die schuldig waren aan de goal, het is ook een uitvloeisel van de ‘Nederlandse ziekte’ te noemen. Eeuwig opbouwen, laag, over de grond, kort, achteruit, ook als het helemaal niet kan. Het loopt zo vaak fout af, ook vorige week bij Brentford - Manchester United met Erik ten Hag, die vervolgens in de topper tegen Liverpool voor een veel directer speelwijze koos."