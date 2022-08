Feyenoord zet hoog in en mikt op routinier met 178 Bundesliga-optredens

Woensdag, 24 augustus 2022 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

Feyenoord zet hoog in bij de zoektocht naar een vervanger voor de naar Benfica vertrokken Fredrik Aursnes. Volgens 1908 hebben de Rotterdammers hun pijlen gericht op Florian Grillitsch. De 27-jarige middenvelder is een bekende in Duitsland, waar hij namens Werder Bremen en TSG Hoffenheim tot 178 wedstrijden kwam in de Bundesliga. Daarnaast heeft de Oostenrijker 26 interlands achter zijn naam staan. Ook Alfred Schreuder sprak naar verluidt deze zomer met hem over een mogelijke overgang naar Ajax.

Feyenoord leek in eerste instantie voor Ramiz Zerrouki te gaan als opvolger van Aursnes, maar is niet van plan zich langer aan het lijntje van FC Twente te laten houden. De Enschedeërs zetten hoog in bij een vertrek van de Algerijns international, wat Dennis te Kloese heeft doen besluiten om de onderhandelingen te staken. De Rotterdammers vangen naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro voor Aursnes. Voor de komst van Grillitsch hoeft niet in de buidel te worden getast. De middenvelder is transfervrij sinds zijn vertrek bij Hoffenheim.

Grillitsch speelde in zijn geboorteland Oostenrijk voor SVSF Pottschach en SKN Sankt Pölten, alvorens Werder Bremen hem in de zomer van 2013 naar Duitsland haalde. In Noord-Duitsland maakte hij in 2015 zijn debuut in het eerste elftal en kwam hij dat seizoen meteen tot 25 wedstrijden, waarvan 23 als basisspeler. In januari 2017 werd hij overgenomen door TSG Hoffenheim, waar zijn contract deze zomer afliep. Het afgelopen halfjaar kampte Grillitsch met blessureleed. Verwacht wordt dan ook dat hij niet meteen inzetbaar zal zijn bij een eventuele transfer naar Feyenoord.

Het lijkt er dus op dat Feyenoord het na het afketsen van de transfer van Zerrouki over een andere boeg gooit met een speler met meer ervaring. Grillitsch kwam in totaal tot 257 officiële wedstrijden in Duitsland, waarvan 178 in de Bundesliga. Daarin wist hij 32 keer te scoren en fungeerde hij 31 keer als aangever. Namens de nationale ploeg van Oostenrijk kwam hij 26 keer in actie. Eén keer wist hij het net te vinden. Tijdens het EK kwam hij vorig jaar tegen het Nederlands elftal na een uur spelen binnen de lijnen. Feyenoord heeft met Gernot Trauner al een Oostenrijker in de gelederen.

Marktwaarde van 16 miljoen

De huidige transferwaarde van Grillitsch wordt door Transfermarkt geschat op zestien miljoen euro. Eerder werd de middenvelder in verband gebracht met AS Roma, Newcastle United, AC Milan en Brighton & Hove Albion. Door zijn transfervrije status zou Feyenoord hoger kunnen inzetten met het salaris of een tekenbonus kunnen aanbieden. De Oostenrijker werkte bij Hoffenheim onder meer samen met Schreuder en sprak volgens 1908 deze zomer met de oefenmeester van Ajax over een mogelijke transfer naar Amsterdam.