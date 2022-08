‘Heel grote club’ uit de Premier League meldt zich voor Edson Álvarez

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 19:02 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:39

Edson Álvarez kan Ajax inruilen voor de top van de Premier League, zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers willen echter niet meewerken aan een vertrek van de 24-jarige Mexicaan. Om welke club het gaat uit Engeland is niet bekend. Mike Verweij, Ajax-watcher van de krant, spreekt van 'een heel grote club', maar weet niet welke.

De club uit Engeland kreeg meteen te horen dat de defensieve middenvelder niet te koop is. Of Ajax voet bij stuk houdt als er een groot bedrag op tafel komt, gelooft Verweij niet direct. De journalist haalt Lisandro Martínez en Antony aan, die ook niet mochten vertrekken van de Amsterdammers. De Argentijn speelt inmiddels bij the Red Devils, terwijl de club van Erik ten Hag deze week ook een gigantisch bod neerlegde voor Antony. Ajax lijkt bereid om bij een extreme aanbieding ook laatstgenoemde van de hand te doen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er zou een indicatie zijn gegeven dat de Engelse club tientallen miljoen euro’s over heeft voor Álvarez. Ajax zou hebben gezegd dat een transfer pas na het WK in Qatar van aanstaande winter bespreekbaar is", geeft Verweij aan. De Amsterdammers hoeven ook niet per se te verkopen. Ajax verkocht deze zomer naast Martinez namelijk ook onder anderen Sébastian Haller en Ryan Gravenberch voor een groot bedrag, waardoor de totale inkomsten al op zo’n 120 miljoen euro liggen.

Álvarez lijkt de stap naar de Premier League dus uit te moeten stellen tot in ieder geval januari, nu het lijkt dat Ajax hem niet wil laten gaan. De Mexicaan kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro van CF América en speelde sindsdien 105 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij negen keer scoorde. Álvarez won tot nu toe één KNVB Beker en twee landstitels met Ajax.