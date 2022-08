‘Barça-leiding maakt van vertrek Sergiño Dest topprioriteit’

Woensdag, 17 augustus 2022 om 21:17 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:21

De clubleiding van Barcelona heeft het vertrek van Sergiño Dest tot topprioriteit gebombardeerd. De rechtervleugelverdediger is hard op weg om een overstap te maken naar Manchester United en moet daarmee de nodige financiële ademruimte verschaffen, zo meldt Sport. Volgens de Spaanse krant zijn Barcelona en the Red Devils bezig met de laatste onderhandelingen over de overstap van Dest. Bij United moet de Amerikaan herenigd worden met Erik ten Hag, die in 2019 en 2020 zijn coach was bij Ajax.

Eind juli werd al bekend dat Barcelona afscheid wilde nemen van Dest, die op zijn beurt niet stond te trappelen om de Spaanse club te verlaten. Nu lijkt het erop dat Dest van gedachten is veranderd, want volgens Sport heeft hij de deur nu toch geopend voor een vertrek als hij naar een topclub kan. Het feit dat hij in Engeland weer kan samenwerken met Ten Hag zal ook een rol spelen, daar hij in zijn tijd bij Ajax een vaste kracht was toen Ten Hag daar aan het roer stond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is nog niet bekend of Dest gehuurd moet worden door Manchester United met gedwongen optie tot koop, of dat de zeventienvoudig Amerikaans international permanent wordt overgenomen. In Engeland worden prijzen van rond de zeventien miljoen euro genoemd, terwijl Barça twintig miljoen euro zou vragen. Een vertrek van Dest zou betekenen dat Barcelona de selectie kan versterken met twee nieuwe backs. Dat laatste is nodig om de selectie van Xavi te completeren. Ook AS Monaco was in de race voor Dest, maar door de uitschakeling in de Champions League kon die interesse niet worden doorgezet.

Dest maakte in 2020 voor 21 miljoen euro de overstap van Ajax naar Barcelona, waar destijds Ronald Koeman aan het roer stond. In Spanje kwam Dest sindsdien in 72 duels in actie, waarin hij drie keer scoorde en goed was voor vier assists. Tijdens de eerste LaLiga-wedstrijd van dit seizoen, afgelopen zaterdag tegen Rayo Vallecano (0-0), zat Dest de hele wedstrijd op de bank. Komende zondag speelt Barcelona tegen Real Sociedad, en volgens Sport is Xavi niet van plan om Dest in de wedstrijdselectie voor dat duel op te nemen.