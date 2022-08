Man United en Ten Hag kunnen ‘overnamebod’ verwachten na wanprestatie

Woensdag, 10 augustus 2022 om 17:29 • Guy Habets • Laatste update: 18:22

Manchester United kan binnenkort een overnamebod verwachten. Michael Knighton, een zeventigjarige zakenman die ruim dertig jaar geleden ook al een poging deed om de Engelse club in handen te krijgen, zegt dat de huidige eigenaars het beste kunnen vertrekken. Hijzelf zou dan klaarstaan om het stokje over te nemen bij de club waar Erik ten Hag trainer is.

Een consortium onder leiding van miljardair Knighton staat klaar om binnen afzienbare tijd een bod uit te brengen op Manchester United. Dat liet de zeventigjarige Engelsman zelf weten tijdens een uitzending op Man Utd The Religion, een YouTube-kanaal waar over Man United wordt gediscussieerd. "De club verkeert in crisis en iedereen weet hoe dat komt", verwijst Knighton naar de familie Glazer, die the Mancunians nu zeventien jaar in handen hebben. "Ze zijn incapabel, nutteloos en hebben weinig verstand van voetbal.

Zelf zegt de zakenman klaar te staan om het van de Glazers over te nemen. "Iedereen is zich ervan bewust dat er nieuwe eigenaars moeten komen en ik wil daar voor gaan zorgen. Ik ben er mee bezig, praat met mensen, heb al beloftes gekregen en weet dat de financiën op orde zijn. Nu is het alleen nog zaak om de documentatie aan te leveren. De club staat officieel niet te koop, maar ik hoop ze te overtuigen met een sterk commercieel aanbod. Het is tijd om te gaan, wil ik ze vast meegeven."

Afgelopen zondag verloor het United van Ten Hag de seizoensouverture in de Premier League van Brighton & Hove Albion. The Seagulls namen een knappe 1-2 overwinning mee naar de Engelse zuidkust en dat was voor Knighton de welbekende druppel. "We hadden ook tegen het Engelse vrouwenelftal kunnen spelen en dan hadden we ook verloren. Het gevoel was eerst nog zo goed, maar dat is nu weer helemaal weg. Onder het huidige clubbestuur zit de club in crisis en zal ze daar ook in blijven. Dat is de realiteit."

Knighton baarde in 1989 opzien door een bod van twintig miljoen pond uit te brengen op Manchester United, destijds een recordsom voor een voetbalclub. De eigenaars van the Red Devils gingen uiteraard akkoord, maar de overname ging toch niet door. Diverse investeerders trokken zich op het laatste moment terug en Knighton besloot om dan maar het nietige Carlisle United over te nemen. Bij die club stelde hij zichzelf aan als trainer en was degradatie naar het derde niveau het gevolg.