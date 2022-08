‘FC Twente gaat dit seizoen meedoen in de top 3, Feyenoord valt erbuiten’

Woensdag, 10 augustus 2022 om 12:29 • Laatste update: 12:31

FC Twente kende vorig jaar een fantastisch seizoen. De Tukkers wisten AZ en Vitesse af te troeven in de strijd om plek vier en eindigden zo achter de traditionele top drie. Deze zomer lijken tot dusver de meeste basisspelers binnenboord te blijven, terwijl technisch directeur Jan Streuer slagvaardig was op de transfermarkt. Verslaggever Kalum van Oudheusden ging langs bij de fans, die hun torenhoge verwachtingen maar moeilijk onder stoelen of banken kunnen schuiven.

Volgens de fans van FC Twente moet Feyenoord plaatsmaken in de top drie van de Eredivisie. In Enschede zijn ze van mening dat de ploeg van trainer Ron Jans stabieler is. Het gemis van de Twentse derby - streekgenoot en aartsrivaal Heracles Almelo is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie - is niet bij iedereen aanwezig. In Enschede zijn te veel open wonden ontstaan door de eigen degradatie in 2018.