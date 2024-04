Ron Jans is overtuigd: FC Utrecht gaat miljoenen overmaken voor middenvelder

FC Utrecht gaat de koopoptie in het huurcontract van middenvelder Oscar Fraulo lichten, zo schrijft het Duitse BILD donderdag. Daardoor maken de Domstedelingen komende zomer zo’n 2 miljoen euro over aan Borussia Mönchengladbach. De twintigjarige Fraulo, jeugdinternational van Denemarken, gaat zich vervolgens voor meerdere jaren aan Utrecht verbinden.

Utrecht nam Fraulo eind augustus op huurbasis over van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien speelde de middenvelder 28 officiële wedstrijden namens Utreg, waarin hij goed was voor 3 doelpunten en 4 assists.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Fraulo op zo’n 3 miljoen euro, maar Utrecht zal dus een lagere vergoeding betalen voor zijn diensten. Borussia Mönchengladbach maakt in dat geval overigens geen verlies op Fraulo, die in de zomer van 2022 voor 2 miljoen euro werd overgenomen van FC Midtjylland.

Ron Jans sprak in januari uitgebreid over de ontwikkeling van Fraulo. “FC Utrecht kent weinig geheimen voor mij als trainer, maar soms word je ook verrast. Zo had ik oprecht nog nooit van de voetballer Oscar Fraulo gehoord... Maar die jongen kan wel wat”, aldus de trainer tegenover Voetbal International.

Zelf ging Fraulo in gesprek met VI kort in op de koopoptie in zijn huurcontract. “Er is een optie tot koop. Ik heb goed contact met Gladbach maar tegelijkertijd nog geen idee waar ik volgend jaar speel. Dat maakt me op dit moment ook helemaal niet uit. Ik ben bij FC Utrecht. Ik wil hier leren, beter worden en belangrijk zijn voor het team. En des te beter ik het doe, des te meer er in de toekomst mogelijk zal zijn.”

Nu lijkt het erop dat de knoop is doorgehakt: Utrecht wil Fraulo graag definitief overnemen. Woensdagavond was het mediateam van Borussia Mönchengladbach aanwezig bij het thuisduel met PEC Zwolle (5-1 winst). Die Fohlen maakten onder meer een video over zijn avontuur in de Eredivisie.

Fraulo brak als jeugdproduct van Midtjylland door in Denemarken, maar vertrok al op jonge leeftijd naar Borussia Mönchengladbach. Bij de Duitse middenmoter speelde de rechtspoot voornamelijk in het beloftenelftal, al deed hij tweemaal mee met de hoofdmacht. Door zijn naderende overstap naar Utrecht lijkt het daarbij te blijven.

