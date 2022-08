Wondergoal Dilrosun absolute hoogtepunt van debutantenfestijn Feyenoord

Zondag, 7 augustus 2022 om 16:22 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:45

Feyenoord heeft zondag de seizoensouverture in de Eredivisie overtuigend afgesloten. In een vermakelijk schouwspel in GelreDome werd het Vitesse van Thomas Letsch met 2-5 opzijgezet. De ploeg van Arne Slot begon met vijf debutanten, waarvan met name Danilo, Sebastian Szymanski en Javairô Dilrosun zich lieten gelden. Eerstgenoemde tekende in zijn eerste officiële wedstrijd voor twee treffers, terwijl Szymanski tweemaal aangever was. Dilrosun verzorgde echter het grootste kunststukje van de middag.

Slot moest puzzelen om tot zijn basiself te komen. Feyenoord heeft nog altijd geen vervanger binnen voor Tyrell Malacia, die naar Manchester United vertrok. Daarom begon Marcus Pedersen, normaliter rechtsback, noodgedwongen als linksachter. Marcos Senesi staat op het punt van een transfer naar Bournemouth, waardoor Jacob Rasmussen tegen zijn oude club zijn plek in het centrum van de defensie kreeg. Fredrik Aursnes stond ondanks de transferperikelen rondom zijn persoon nog wel in de basis. Verder begonnen ook Quinten Timber, Danilo, Dilrosun en Szymanski aan de aftrap in hun eerste officiële wedstrijd voor Feyenoord.

Vitesse begon sterk aan de eerste minuten van het Eredivisie-seizoen. Het waren de elf van Letsch die in de beginfase de meeste aanspraak maakten op de openingstreffer, die na bijna twintig minuten viel. Daarvoor mocht Vitesse Rasmussen danken. De Deen, vorig seizoen nog actief voor de Arnhemmers, gaf Million Manhoef na een lage pass van Maximilian Wittek te veel ruimte, waardoor de gelegenheidsaanvaller kon afdrukken: 1-0.

Daarmee kwam de dominantie van de thuisploeg echter direct ten einde. Szymanski stond op en loste eerst zelf een poging op het doel van Vitesse-goalie Jeroen Houwen, voordat hij aangever was bij de 1-1. Danilo veroverde de bal op het middenveld en bezorgde de bal bij de Pool. Deze had een afgemeten steekpass in huis op de meegelopen Patrik Wålemark, die koelbloedig achter Houwen schoof. Daarmee tekende de Zweed voor zijn tweede treffer in dienst van de Rotterdammers.

Vlak voor rust opende Danilo zijn rekening voor Feyenoord. Szymanski mocht aanleggen voor de vrije trap en de Braziliaan liet Houwen met zijn kopbal volledig kansloos. Even werd er nog gekeken of Danilo zich op het moment van spelen in buitenspelpositie bevond, maar de VAR liet de treffer doorgaan. Feyenoord zal al bloed ruikende de rust in zijn gegaan, maar toch waren het gastheren die de stand vlak na de onderbreking weer gelijktrokken.

Manhoef stuurde Nikolai Baden Frederiksen weg, die Bijlow passeerde en net als Danilo de VAR zijn goedkeuring zag geven. Feyenoord leek weer helemaal opnieuw te moeten beginnen, maar zag een kunststukje van Dilrosun de walk-over al snel in gang zetten. De linkspoot dribbelde vanaf rechts het strafschopgebied in en lepelde de bal prachtig over Houwen heen. Daarmee was het Arnhemse verzet gebroken. Danilo verdubbelde zijn productie nog na dom balverlies van Houwen en ook Lutsharel Geertruida pikte zijn doelpuntje mee. Jeugdexponent Noah Naujoks maakte in de slotfase nog zijn eerste minuten voor Feyenoord 1, terwijl Oussama Idrissi het zevental debutanten compleet maakte.