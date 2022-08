‘Serie A-club wil transferrecord breken voor Vangelis Pavlidis’

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:03

Vangelis Pavlidis kan zijn loopbaan mogelijk vervolgen in de Serie A. De spits van AZ staat volgens Il Corriere dello Sport in de belangstelling van Salernitana. De Italiaanse sportkrant schat de mogelijke transferwaarde van de 24-jarige Griek op tien miljoen euro.

Pavlidis heeft in het AFAS Stadion nog een contract tot medio 2025, waardoor de Alkmaarders niet hoeven te verkopen. Technisch directeur Max Huiberts zei onlangs in een interview met het Noordhollands Dagblad stellig dat een vertrek van Pavlidis dit jaar onbespreekbaar is. Ook met het oog op de return in de Conference League-voorronde volgende week tegen Dundee United, ligt het niet in de lijn der verwachting dat AZ spoedig zal meewerken aan een transfer van Pavlidis, die afgelopen seizoen goed was voor 25 goals zeven assist over alle competities.

De interesse van Salernitana in Pavlidis wordt ook door Griekse media gemeld. De Italianen zouden zelfs bereid zijn om meer dan tien miljoen euro te betalen, waarmee ze het eigen clubrecord verbreken. Daarnaast wil de club uit Salerno Pavlidis naar verluidt zijn bestbetaalde speler maken. Salernitana kent sinds januari dit jaar een nieuwe eigenaar in Danilo Iervolino, die heeft uitgesproken grote ambities met de club te hebben. Het eerste succes werd al behaald door tegen alle verwachtingen in niet te degraderen naar de Serie B.

AZ heeft naast Pavlidis ook Ernest Poku, Yusuf Barasi en Jens Odgaard in de selectie die als spits kunnen fungeren. Pavlidis kwam in de zomer van 2021 voor twee en een half miljoen euro over van Willem II, waar hij een belangrijke pion was in de handhaving van de Tilburgers. In het seizoen 2020/21 scoorde de oud-spits van onder meer VfL Bochum twaalf keer en gaf hij vijf keer een assist. Met name zijn solo tegen Fortuna Sittard, in de laatste wedstrijd van dat seizoen, was er een van grote schoonheid.