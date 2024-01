Tiental AZ ontsnapt in Heerenveen na zoveelste flater Andries Noppert

Maarten Martens heeft ook zijn tweede wedstrijd als interim-coach van AZ niet weten te winnen. De Alkmaarders wisten tegen sc Heerenveen in de slotfase nog wel een punt te redden: 2-2. Het duel lag in de beginfase stil vanwege vuurwerk dat vanuit het uitvak op het veld werd gegooid. Vangelis Pavlidis tekende voor zijn twintigste goal in de Eredivisie dit seizoen en Denso Kasius ontving een directe rode kaart. Andries Noppert ging andermaal in de fout, waardoor Heerenveen twee punten verspeelde.

Bij Heerenveen begon Thom Haye op de bank. De middenvelder zag een transfer naar Como afketsen en trainer Kees van Wonderen leek het in dat kader verstandig hem daarom op de bank te zetten. Aan de kant van AZ had Sven Mijnans na blessureleed weer een basisplaats. Hij redde vorige week tegen PEC Zwolle (2-2) in extremis een punt voor de Alkmaarders.

Het duel in het Abe Lenstra Stadion was nog geen zes minuten onderweg, toen de meegereisde fans van AZ vuurwerk op het veld gooiden. Naar verluidt als wraakactie voor het vuurwerk dat de Heerenveen-fans vorig seizoen op het veld gooiden in Alkmaar. Scheidsrechter Sander van der Eijk legde het duel daarop stil. Na ongeveer een kwartier werd de wedstrijd hervat.

Wie anders? Vangelis Pavlidis met zijn 20e van het seizoen! ??????#heeaz — ESPN NL (@ESPNnl) January 28, 2024

AZ had geen last van de onderbreking en brak de ban na twintig minuten spelen. Een prachtige voorzet vanaf rechts van Kasius werd door Pavlidis fraai over de hulpeloze Andries Noppert gekopt. Het twintigste Eredivisie-doelpunt van de Griekse spits, die daarmee concurrent Santiago Gimenez (negentien goals) passeerde op de topscorerslijst. De Alkmaarse euforie was echter van korte duur.

Een voorzet vanaf rechts van Patrick Wålemark werd door Jordy Clasie op ongelukkige wijze in eigen doel gewerkt: 1-1. Meer rampspoed voor AZ volgde kort voor rust. Kasius ging aan de zijlijn vol op het lichaam van Pawel Bochniewicz staan en na een check bij de VAR trok Van der Eijk een directe rode kaart. De bezoekers moesten dus verder met tien man in Heerenveen, dat geen strafschop tegen kreeg ondanks het signaal van Pavlidis dat Sven van Beek hands maakte in de zestien.

Heerenveen profiteerde kort na rust van de overtalsituatie. Osame Sahraoui had een goede actie in huis op links en uit diens voorzet wist Luuk Brouwers de 2-1 binnen te tikken. De thuisclub nam duidelijk het heft in handen en het tiental van AZ wist er nog maar sporadisch uit te komen. Ondertussen bracht Van Wonderen Haye als invaller binnen de lijnen.

Martens bracht in de slotfase Ruben van Bommel, Mees de Wit en Jens Odgaard binnen de lijnen in een poging om een punt te redden. Dat punt kwam er ook voor de bezoekers. De uitkomende Noppert schoot tegen Bochniewicz aan, waarna de bal in het Friese doel zeilde: 2-2. Ongeloof bij alles en iedereen bij Heerenveen, dat dus toch niet wist te winnen van de tien AZ'ers.

