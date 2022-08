‘Manchester United hoort binnenkort meer van mogelijke opvolger Ronaldo’

Woensdag, 3 augustus 2022 om 18:04 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:12

Manchester United blijft geïnteresseerd in RB Salzburg-spits Benjamin Sesko, zo meldt Fabrizio Romano. Ook Chelsea en een derde nog onbekende club zijn in de race om de handtekening van het negentienjarige talent, dus the Red Devils zullen snel moeten handelen. De Sloveense Sesko wordt gezien als eventuele opvolger van Cristiano Ronaldo, die wil vertrekken bij de Engelse club.

“Belangrijke dagen voor Benjamin Sesko”, zo tweette Romano woensdagmiddag. “De gesprekken gaan door. Manchester United weet dat het moet opschieten, nadat het een aantal dagen geleden Sesko’s zaakwaarnemer sprak. Er zijn nog twee clubs in de race. Sesko zal binnenkort samen met zijn zaakwaarnemer en familie een beslissing nemen.” Het is nog steeds goed mogelijk dat Sesko ervoor kiest om nog een jaar langer in Salzburg te blijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder meldde de Italiaanse journalist dat Sesko al langere tijd interesse van Manchester United geniet. “Al vóór de komst van Erik ten Hag stond Sesko op het lijstje van United. Het is een speler die hoog wordt ingeschat door de scouts van de club. Aanvankelijk had RB Salzburg het plan om hem pas volgend jaar zomer te verkopen. Daardoor zijn de onderhandelingen niet makkelijk. Maar Manchester United is heel erg geïnteresseerd. Sesko is niet de enige speler die United volgt, maar wel één van de belangrijkste. We zullen zien of ze deze week een bod op hem uitbrengen.”

De boomlange Sesko maakte in januari 2021 zijn debuut voor RB Salzburg. Sindsdien was hij in 41 officiële duels voor de Oostenrijkse club goed voor dertien doelpunten. Daarnaast speelde hij dertien interlands voor Slovenië, waarin hij twee keer scoorde. Twee weken geleden was hij nog trefzeker in het oefenduel tussen RB Salzburg en Ajax: in de zeventigste minuut maakte hij de 2-3. Dat was ook direct de eindstand.