Vijf knotsgekke minuten leveren drie doelpunten en een zege voor RB Leipzig op

RB Leipzig heeft de Champions League-groepsfase afgesloten met een overwining. Die Roten Bullen, die vooraf al zeker waren van de tweede plaats, versloegen Young Boys met 2-1. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten werd er liefst driemaal gescoord. Benjamin Sesko en Emil Forsberg waren de doelpuntenmakers aan Duitse zijde; Jean-Pierre Nsame zorgde tussendoor voor de gelijkmaker.

Aan de kant van Leipzig koos trainer Marco Rose ervoor om Xavi Simons wat rust te gunnen. De Oranje-international zat op de bank naast andere gevestigde namen, zoals Timo Werner, Loïs Openda, Lukas Klostermann en Christoph Baumgartner. Yussuf Poulsen en Benjamin Sesko mochten het voorin laten zien. Simons en Openda zouden het laatste kwartier meedoen. Bij Young Boys was Sandro Lauper de spits van dienst. De Zwitser werd geflankeerd door Meschack Elia (rechts) en Nsame (links).

Van spanning was vooraf geen enkele sprake meer. Het was voor de aftrap al duidelijk dat Manchester City de groep zou winnen en dat Leipzig als nummer twee door zou gaan. Young Boys, dat drie punten meer had dan Rode Ster Belgrado, was al verzekerd van een Europa League-ticket gezien het positieve onderling resultaat met de Serviërs (2-2, 2-0).

Leipzig zocht direct de aanval voor zijn eigen supporters en dacht na vijf minuten op voorsprong te komen. Forsberg speelde Sesko aan, die knap wegdraaide van zijn tegenstanders en in de verre hoek afrondde. De Sloveen bevond zich op het moment van de pass van Forsberg echter in buitenspelpositie, waardoor de treffer geannuleerd werd.

Young Boys richtte aanvallend gezien weinig uit, tot de twintigste minuut. Een scherp aangesneden hoekschop kwam terecht bij de eerste paal, waar Cheikh Niasse knap richting doel kopte. Péter Gulácsi, die tot dat moment een ietwat onzekere indruk maakte bij het meevoetballen, redde uitstekend door de bal ternauwernood over zijn lat te tikken. Het tempo lag bijzonder laag en dat was ook terug te zien aan het aantal kansen en de urgentie voor beide doelen.

De openingsfase na rust was voor Young Boys, dat enkele keren gevaarlijk voor het doel van de Duitsers kwam. De echte scherpte ontbrak echter en bij de eerstvolgende aanval van Leipzig was het direct raak. Poulsen liep zich in eerste instantie nog vast, maar behield het overzicht en legde af op Benjamin Henrichs. De rechtsback had een prima steekballetje in huis op Sesko, die kapte en in de verre hoek afrondde: 1-1.

Lang bleef de voorsprong echter niet staan. Slordig balverlies op het middenveld van Leipzig leidde een counter in voor de Zwitsers. Ebrima Colley genoot veel vrijheid aan de rechterkant en zag Nsame voor het doel opduiken. De Gambiaan bediende de Kameroener, die van dichtbij raak schoot: 1-1.

Het bleek een bijzonder doelpuntrijke fase, want aan de andere kant was het weer Leipzig dat toesloeg. Kevin Kampl bediende Forsberg op de rand van de zestien en de Zweed vond met links de verre hoek: 2-1. Joël Monteiro dacht de ploeg uit Bern nog een punt te bezorgen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel in een eerder stadium. Ook met invallers Simons en Openda binnen de lijnen werd het spel er niet veel spectaculairder op, al kreeg Monteiro nog een ultieme kans op de gelijkmaker. Gulácsi schatte een lange bal verkeerd in, maar zag Monteiro naast schieten.

En daar is nummer ???????? ??

Leipzig pakt weer de leiding dankzij Emil Forsberg ??#ZiggoSport #UCL #LEIYB pic.twitter.com/DFzNXe2qtp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 13, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties