Scouts van vijf Europese topclubs zien ‘opvolger van Haaland’ de show stelen

Vrijdag, 8 september 2023 om 14:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:52

Benjamin Sesko heeft zichzelf een goede dienst bewezen. De spits van RB Leipzig was donderdag de grote man namens Slovenië bij een 4-2 zege op Noord-Ierland. Sesko was in dit duel verantwoordelijk voor een doelpunt en twee assists, die hij volgens Fabrizio Romano produceerde onder toeziend oog van scouts van vijf Europese topclubs.

Van welke clubs er tijdens het EK-kwalificatieduel scouts op de tribune zaten, vermeldt Romano niet. De twintigjarige Sesko nam zijn land donderdag direct bij de hand door ploeggenoot Andraz Sporar na drie minuten spelen al succesvol oog in oog met doelman Bailey Peacock-Farrell te zetten. Na als aangever te fungeren bij de vroege openingstreffer, was Sesko op slag van rust zelf verantwoordelijk voor de 3-1. De spits draaide weg van zijn directe tegenstander om vervolgens knap uit de draai de lange hoek te vinden.

IT WAS BENJAMIN ŠEŠKO ????(2003) WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!pic.twitter.com/bNQHTwmbX8 — Football Report (@FootballReprt) September 7, 2023

Bij de 4-2 - tien minuten na rust - had Sesko een ragfijne steekpass in huis op Sporar, die de uitgekomen Peacock-Farrell ditmaal simpel omspeelde om de bal in een leeg doel te schuiven. Sesko maakte deze zomer voor 24 miljoen euro de overstap van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig en kende een sterke start in Duitsland. Afgelopen zondag was hij tweemaal trefzeker bij een 0-3 zege op 1. FC Union Berlin. De score in dit Bundesliga-duel werd geopend door Xavi Simons.

Benjamin Šeško has been fantastic for Slovenia with two assists and one goal vs Northern Ireland yesterday — told it happened in front of scouts from 5 top European clubs ?????? Šeško has also scored his first two goals as RB Leipzig player last week. ??? pic.twitter.com/gLGvwf767Y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2023

De 1,94 meter lange Sesko speelde in totaal 79 officiële duels in het shirt van Salzburg. Daarin was hij goed voor 29 goals en 11 assists. Voor de nationale ploeg van Slovenië kwam hij tot nog toe tot 7 doelpunten in 22 interlands. Leipzig verzekerde zich in augustus 2022 al van de komst van Sesko, die uiteindelijk een jaar later over zou komen van Salzburg. Bij Leipzig ging men er toen al vanuit dat de jonge spits zich in de Bundesliga net zo kan ontwikkelen als Erling Braut Haaland bij Borussia Dortmund deed.