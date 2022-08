Ajax gaat in gesprek met Mohamed Ihattaren over traject op maat

Woensdag, 3 augustus 2022 om 10:59 • Tom Rofekamp

Ajax gaat volgende week met Mohammed Ihattaren in gesprek over een traject op maat, weet De Telegraaf. Na zijn tijdelijke afwezigheid vanwege (vermoedelijke) dreigingen in de privésfeer kampt de middenvelder met een lichte fysieke achterstand, die moet worden weggewerkt om aan te kunnen sluiten bij de A-selectie. Ook wil Ajax Ihattaren de mogelijkheid tot mentale begeleiding aanbieden.

De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten begon veelbelovend aan deze voorbereiding. In het eerste oefenduel met SV Meppen (3-0 winst) liet Ihattaren al enkele malen zijn klasse zien, terwijl hij tegen SC Paderborn (2-5 verlies) beide doelpunten voor zijn rekening kwam, waaronder een wonderschone vrije trap. Daarna verdween de technicus ineens uit de selectie. Toen Ihattaren ook niet meeging op trainingskamp naar Oostenrijk, gaf Ajax als uitleg dat hij 'niet fit was'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf kwam binnen luttele ogenblikken echter met het nieuws dat er sprake was van criminele dreiging rondom Ihattaren. Misdaadverslaggever John van den Heuvel vertelde aan het dagblad dat dat kwam vanwege een relatie die de jongeling met een meisje zou hebben, 'wat hem niet in dank werd afgenomen'. Ihattaren deed de berichtgeving maandag op het Instagram-kanaal van zijn zus echter af als onzin. "Wat kan ik soms toch om de media lachen", zo luidde zijn reactie.

Dinsdag volgde hij met een post op zijn eigen account waarin het meisje in kwestie (vermoedelijk) te zien was.

Ihattaren speelde vooralsnog zijn eerste en enige officiële duel in Ajax 1 tijdens de bekerfinale van afgelopen seizoen. In het met 2-1 verloren duel tegen zijn oude club PSV mocht hij vier minuten meedoen. Voor Jong Ajax kwam de huurling van Juventus in hetzelfde seizoen tot een handjevol duels, waarin hij vier doelpunten en twee assists deed noteren. Zeker daar Ihattaren deze zomer zichtbaar fitter oogde, leek een nadrukkelijkere rol in Ajax 1 in het verschiet voor komende jaargang. Het is op dit moment bekend hoeveel zijn fysieke (en/of mentale) achterstand bedraagt.