Ajax acht zich rijk genoeg op de vleugels en verhuurt Mohamed Daramy

Woensdag, 3 augustus 2022 om 09:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:19

Mohamed Daramy speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Kopenhagen, zo maakt Ajax bekend middels een officieel persbericht. De Deen kwam vorig jaar zomer van dezelfde club over en keert nu op tijdelijke basis terug vanwege zijn verminderde perspectief op speeltijd. Het huucontract in Kopenhagen heeft een looptijd van één seizoen.

Het Deense BT Sport maakte maandag al melding van de aanstaande huurdeal. Daramy kwam afgelopen zomer met veel bombarie binnen in Amsterdam, mede vanwege zijn prijskaartje van twaalf miljoen euro. De twintigjarige buitenspeler kwam onder Erik ten Hag echter maar mondjesmaat aan spelen toe, en in de minuten die hij kreeg wist hij geen onuitwisbare indruk achter te laten. Daramy moest gedurende het hele seizoen voorrang verlenen aan Dusan Tadic op de linkervleugel, terwijl hij aan de andere kant Antony en Steven Berghuis voor zich moest dulden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het perspectief op speeltijd voor deze jaargang is al niet veel beter. Ajax haalde met Steven Bergwijn en Francisco Conceicão zelfs twee extra concurrenten, terwijl Antony ondanks talloze transferperikelen in Amsterdam lijkt te blijven. Daramy heeft daartoe in samenspraak met Ajax besloten tot een tijdelijk vertrek. In Kopenhagen is de viervoudig Deens international zeer geliefd bij het publiek. Daramy sloot in 2017 aan bij de jeugdopleiding van de club en brak enkele jaren later door in de hoofdmacht. Na 93 officiële wedstrijden, 18 goals en 10 assists werd hij de duurste uitgaande transfer voor Kopenhagen aller tijden (samen met Jonas Wind, die in dezelfde transferwindow voor twaalf miljoen euro naar VfL Wolfsburg trok).

Daramy speelde in het afgelopen seizoen zestien officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij tot drie doelpunten en drie assists kwam. Daarnaast kwam de Deen met Sierra Leeonse roots negenmaal uit voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de selectie van John Heitinga was hij slechts één keer trefzeker. Daramy beschikt in de Johan Cruijff ArenA nog over een contract tot medio 2026.