Mohamed Daramy heeft 23 minuten nodig om zijn debuut onvergetelijk te maken

Zondag, 20 augustus 2023 om 17:57 • Jonathan van Haaster

Mohamed Daramy kende zondagmiddag een onvergetelijk debuut voor Stade de Reims. De buitenspeler, die Ajax deze zomer verruilde voor de Franse club, kwam 23 minuten na zijn invalbeurt al tot scoren. Hij was het eindstation van een vlotte counter. In de eerste helft zorgde Marshall Munetsi al voor de openingstreffer: 2-0. Reims heeft met dankzij de zege van zondag en de nederlaag van vorige week tegen Olympique Marseille (2-1), waar Daramy nog niet bij was, drie punten. Clermont is nog puntloos.

Bijzonderheden

Reims, waar Azor Matusiwa aan de aftrap stond, was in eigen huis de bovenliggende partij in de openingsfase en kwam dan ook verdiend op voorsprong in de zeventiende minuut. Een hoekschop belandde na goed doorkoppen bij de tweede paal, waar Munetsi raak kon schieten: 1-0. De bezoekers kwamen dicht bij de gelijkmaker, maar het schot van Grejohn Kyei belandde op de paal. Daramy mocht na een uur invallen en zag dat Munetsi tot tweemaal toe stuitte op Clermont-goalie Mory Diaw. Niet veel later sloeg Daramy zelf toe. De Deen was het eindstation van een scherpe counter van de thuisploeg: 2-0. Even leek zijn treffer afgekeurd te worden wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van te zijn.

???? 1?er match et 1?er but pour Mohamed Daramy !



Sa réaction au micro de @RedaMrabit ??#SDRCF63 pic.twitter.com/8dunhk8OCO — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 20, 2023

Stade de Reims - Clermont Foot 2-0

17' 1-0 Marshall Munetsi (assist: Amir Richardson)

85' 2-0 Mohamed Daramy (assist: Junya Ito)