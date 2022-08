Aké kan zijn borst natmaken na eerste megabod van Manchester City

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 18:26 • Wessel Antes • Laatste update: 19:18

Manchester City doet er alles aan om Josko Gvardiol los te weken bij RB Leipzig, zo meldt het Duitse BILD. The Citizens zouden maar liefst tachtig miljoen euro geboden hebben op de twintigjarige centrale verdediger. Dat bod is inmiddels afgewezen, maar het Duitse medium sluit niet uit dat City nog een keer terugkomt. Josep Guardiola lijkt dus op zoek te gaan naar een vervanger voor Nathan Aké.

Leipzig nam Gvardiol vorige zomer voor 18,8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb. Omdat de jonge Kroaat nog tot medio 2026 vastligt willen de Duitsers hem nog niet direct van de hand doen. Gvardiol speelde in het afgelopen seizoen 44 officiële wedstrijden voor Leipzig, waarin hij twee keer scoorde en drie assists gaf. In het afgelopen seizoen veroverde Gvardiol de Duitse beker met Leipzig. De razendsnelle verdediger speelde tot dusver tien interlands voor Kroatië, waarin hij een doelpunt maakte.

In eigen land staat Gvardiol al jaren bekend als het grootste verdedigende talent. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van Zagreb. In totaal speelde Gvardiol 52 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Met Zagreb werd de linkspoot tweemaal landskampioen en won hij de nationale beker. Het is niet bekend of Gvardiol zelf al interesse heeft in een overstap naar City.

Mocht Gvardiol naar City gaan, lijkt Aké het kind van de rekening te worden. Na het wegvallen van Aymeric Laporte leek het erop dat hij een langere periode zijn kans zou krijgen van Guardiola, maar de Spaanse manager is nu toch op zoek naar een vervanger. Aké stond in de wedstrijd tegen Liverpool (1-3 nederlaag) afgelopen zaterdag nog in de basis bij City. De Nederlander speelde de volledige wedstrijd uit. Eerder deze transferwindow liet de club uit Manchester nog aan Aké weten dat hij absoluut niet naar Chelsea mocht vertrekken.