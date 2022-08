Calvin Bassey weet na dramadebuut hoe lang Ajax hem kwijt is

Maandag, 1 augustus 2022 om 16:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:29

Ajax moet het de eerste twee competitiewedstrijden van het nieuwe seizoen doen zonder Calvin Bassey. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de verdediger naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5 verlies) een schorsing opgelegd van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Daardoor lijkt trainer Alfred Schreuder tegen FC Groningen en Fortuna Sittard sowieso weer aan te gaan treden met een centrum van Jurriën Timber en Daley Blind.

Bassey maakte afgelopen zaterdag tegen PSV na 62 minuten zijn debuut voor Ajax, maar nog geen kwartier later kwam daar alweer een einde aan. De miljoenenaankoop van Rangers kwam met gestrekt been in op tegenstander Ismael Saibari en mocht na een VAR-check gaan douchen van arbiter Dennis Higler. Maandag kreeg Bassey te horen hoe lang hij moet wachten op zijn volgende minuten voor de Amsterdammers.

Het eerstvolgende duel waarin de Nigeriaans international in actie kan komen is het uitduel met Sparta Rotterdam op 28 augustus. Tot dan zal Schreuder vermoedelijk kiezen voor een centrum van Timber en Blind. De oefenmeester heeft ook nog Perr Schuurs, Lisandro Magallán en Kik Pierie achter de hand, terwijl rechtsback Devyne Rensch van huis uit ook centrumverdediger is.

Eerstgenoemde mikt echter op een vertrek naar Torino.

Kopzorgen onder de lat

Volgens De Telegraaf hoeft Jay Gorter bij de Eredivisie-ouverture in Sittard niet te rekenen op een basisplaats. Schreuder weigerde de goalie na zijn jammerlijke optreden zaterdag publiekelijk af te vallen, maar het dagblad vermoedt dat de alarmbellen zijn gaan rinkelen in Amsterdam. Maarten Stekelenburg blijkt in de herfst van zijn carrière flink blessuregevoelig, terwijl Remko Pasveer net terug is van een vingerblessure. Laatstgenoemde lijkt komende zondag de voorkeur te gaan krijgen van Schreuder.