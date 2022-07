‘Deal nagenoeg rond: De Ketelaere akkoord met forse salarisverlaging’

Donderdag, 28 juli 2022 om 16:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:23

Het begint er steeds meer op te lijken dat Charles De Ketelaere een overstap gaat maken naar AC Milan. Volgens SportItalia is de 21-jarige middenvelder van Club Brugge zelfs bereid om met een lager salaris genoegen te nemen dan aanvankelijk was gepland. Eerder zou de bedoeling zijn dat De Ketelaere netto 2,7 miljoen euro per seizoen zou verdienen. Dat wordt nu teruggeschroefd naar 2,2 miljoen.

Club Brugge en AC Milan zijn al langere tijd aan het onderhandelen over een transfer van het talent uit Brugge. Vorige week leken de clubs er echter definitief niet uit te komen, daar de Milanezen niet aan de minimale vraagprijs van de Belgen wilden voldoen. Volgens Het Laatste Nieuws wilde Club minimaal 35 miljoen euro ontvangen voor De Ketelaere, terwijl de Italianen niet verder wilden gaan dan 30 miljoen euro. Leeds United zou ook geïnteresseerd zijn in de diensten van De Ketelaere en bereid zijn om veertig miljoen euro op tafel te leggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ketelaere heeft echter aangegeven het liefst naar AC Milan te willen, en dat lijkt de achtvoudig international nu te bevestigen. Door akkoord te gaan met een salarisverlaging van een half miljoen bij de Italiaans kampioen, is er mogelijk toch sprake van een doorbraak in de onderhandelingen. SportItalia beweert dat zaakwaarnemer Tom De Mul de salarisverlaging heeft bevestigd en dat de onderhandelingen zich in de afrondende fase begeven.

De Ketelaere speelt al sinds zijn zevende voor Club Brugge en debuteerde in 2019 in de hoofdmacht. Tot dusver speelde hij 120 officiële duels voor de Belgische landskampioen, waarin hij 25 keer trefzeker was en 20 assists gaf. In de wedstrijd om de Belgische Super Cup eerder deze maand tegen KAA Gent (1-0 winst) zat De Ketelaere negentig minuten op de bank. Tijdens het eerste competitieduel met KRC Genk (3-2 winst) van afgelopen zondag zat de middenvelder niet eens bij de selectie.