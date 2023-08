AC Milan verhuurt voormalig PSV-target De Ketelaere met optie tot koop

Woensdag, 16 augustus 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster

Atalanta heeft zich definitief versterkt met Charles De Ketelaere, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Belgische spelmaker wordt door AC Milan verhuurd aan Atalanta, dat tevens een koopoptie heeft bedongen in de verbintenis. Dat mag opvallend genoemd worden, daar Milan eerder niet akkoord leek te willen gaan met een verhuur.

De Ketelaere stond deze zomer naast Atalanta ook in de nadrukkelijke belangstelling van PSV. De Belg wilde zich in eerste instantie bij Milan revancheren voor een uitermate teleurstellend seizoen, maar nadat de club onder meer Samuel Chukwueze en Christian Pulisic aantrok stond hij toch open voor een vertrek. Vanwege het bedrag dat Milan aan Club Brugge in 2022 betaalde voor De Ketelaere, 35,5 miljoen euro, gingen de geluiden dat Milan alleen zou willen verkopen om een deel van die investering terug te zien. PSV zette in op een huurperiode, maar schakelde door en heeft inmiddels Malik Tillman vastgelegd.

Atalanta betaalt drie miljoen euro om de 22-jarige Bruggeling voor een seizoen te huren. Indien de club uit Bergamo volgend seizoen de optie tot koop wil lichten, dient er nog eens 23 miljoen euro overgemaakt te worden naar San Siro. Milan heeft daarnaast een doorverkooppercentage van tien procent afgedwongen. Op die manier kan het verlies op De Ketelaere alsnog zeer beperkt blijven.

De Ketelaere werd met hoge verwachtingen door Milan aangetrokken. De transfersom van 35,5 miljoen euro is nog steeds de duurste uitgaande transfer voor een Belgische club, maar CDK stelde teleur. Hij speelde 27 wedstrijden voor i Rossoneri en kwam daarin tot 0 goals en 1 assist. Paolo Maldini was naar verluidt één van de hoge bazen die De Ketelaere wilde behouden, maar na het ontslag van de technisch directeur werd al snel duidelijk dat een vertrek een serieuze mogelijkheid was. De aanvallende middenvelder gaat bij Atalanta concurreren met Mario Pasalic, Aleksey Miranchuk en Victor Kovalenko.