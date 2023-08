AS Roma lijdt na wereldgoal Candreva puntenverlies; droomdebuut De Ketelaere

Zondag, 20 augustus 2023 om 20:38 • Jonathan van Haaster

AS Roma heeft in zijn eerste wedstrijd van het seizoen direct puntenverlies geleden. De ploeg van trainer José Mourinho, die geschorst op de tribune zat, speelde net als vorig seizoen met 2-2 gelijk tegen Salernitana. Andrea Belotti, vorig seizoen goed voor nul treffers, maakte de eerste en laatste treffer van de wedstrijd. Antonio Candreva stal tussendoor de show met twee uiterst fraaie doelpunten. Tegelijkertijd wist Atalanta wél te winnen bij Sassuolo. Charles De Ketelaere kende een droomdebuut met een rake kopbal, waarna Nadir Zortea het karwei afmaakte: 0-2.

AS Roma - Salernitana 2-2

Roma, met nieuwelingen Rasmus Kristensen en Houssem Aouar in de basis, begon alleraardigst en dacht in de tiende minuut op voorsprong te komen. Belotti nam fraai aan met rechts en rondde met links af. De spits bleek echter buitenspel te hebben gestaan. Even later was het alsnog raak voor de routinier. Weer rondde hij met links knap af en dit keer telde zijn treffer wel: 1-0. Vlak nadat een schot van Gianluca Mancini over de lat vloog kwam Salernitana op gelijke hoogte. De 36-jarige Candreva, een geboren Romein, sneed vanaf links naar binnen en haalde verwoestend uit in de korte hoek: 1-1.

Na rust moest Roma aan de bak, maar het was juist Salernitana dat op voorsprong kwam. Candreva ontving een hoge bal aan de rechterkant van de zestien, speelde zijn man uit en haalde andermaal verwoestend uit. Dit keer vond hij de verre hoek achter Rui Patrício: 1-2. Roma, dat overigens aantrad zonder de geschorste sterkhouders Paulo Dybala en Lorenzo Pellegrini, wisselde viermaal in de hoop een verandering teweeg te brengen. Zo maakte Renato Sanches zijn debuut en kwamen ook Rick Karsdorp en Leandro Paredes binnen de lijnen. Laatstgenoemde slingerde tien minuten voor tijd een hoekschop voor het doel, waar Belotti middels een kopbal dankbaar gebruik van maakte: 2-2. Verder kwam Roma niet.

Sassuolo - Atalanta 0-2

Atalanta kende een moeizame eerste helft in Reggio Emilia, maar kwam desondanks tot enkele goede kansen. Zo zag Duván Zapata zijn schot in de zestien ternauwernood geblokt worden door Sassuolo-verdediger Viti, terwijl de Colombiaan Andrea Consigli even later dwong tot een prima redding. Marten de Roon, die naast Teun Koopmeiners stond opgesteld, zag dat Consigli ook een antwoord had op zijn volley.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini bracht na rust onder meer debutanten Gianluca Scamacca en Charles De Ketelaere binnen de lijnen. Laatstgenoemde was in minuut 65 direct dicht bij zijn eerste voor de club. Op aangeven van Scamacca raakte hij echter de lat. Vlak voor tijd was het alsnog raak voor de Belg. Consigli bracht redding op zijn kopbal, die de doellijn echter al had gepasseerd: 0-1. In blessuretijd maakte Nadir Zortea er ook nog 0-2 van. Zijn schot van een meter of achttien vloog heerlijk in de verre hoek.

Ontlading! ??

Eerst ziet hij een treffer afgekeurd worden door de VAR, maar even later is het dan toch (geldig) raak. Andrea Belotti maakt de eerste van AS Roma in het nieuwe seizoen ??#ZiggoSport #SerieA #RomaSalernitana pic.twitter.com/RqNHBczcUP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

?????????????? ???????????????? ??

De sluwe vos doet Roma weer pijn. De 36-jarige middenvelder schiet feilloos raak ??#ZiggoSport #SerieA #RomaSalernitana pic.twitter.com/CABS6qZado — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

?????????????????????? ??

Charles De Ketelaere valt in en scoort bij zijn eerste optreden voor Atalanta Bergamo ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/6dMNPrhdw9 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Atalanta wint de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen ?

Na de openingstreffer van Charles De Ketelaere beslist Nadir Zortea de wedstrijd tegen Sassuolo met een fraaie knal ??#ZiggoSport #SerieA #SassuoloAtalanta pic.twitter.com/qAoS8PyHii — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023