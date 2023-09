Nieuwe superster staat op: ‘Hij heeft alles om de EK-sensatie te worden’

Donderdag, 14 september 2023 om 13:35 • Wessel Antes • Laatste update: 13:39

Jérémy Doku heeft alles om volgend jaar een van de absolute sensaties van het EK te worden, zo concludeert sportjournalist Peter Vandenbempt van Sporza na de afgelopen interlandperiode van België. De 21-jarige vleugelflitser, die deze zomer een miljoenentransfer maakte naar Manchester City, gaat de komende negen maanden leren van manager Josep Guardiola. Vandenbempt denkt dat de Spaanse oefenmeester Doku de laatste stapjes richting wereldklasse kan laten zetten. “Zijn potentieel is geweldig.”

Doku moest tijdens de interland tegen Azerbeidzjan (0-1 winst) genoegen nemen met slechts 25 minuten, maar stond tijdens de ruime zege op Estland (5-0) de volledige wedstrijd op het veld. De pijlsnelle rechtspoot leverde een assist af op Charles De Ketelaere, die de vijfde Belgische treffer noteerde. “Het publiek heeft ook echt genoten van Jeremy Doku, een opwindende speler”, oordeelt Vandenbempt. “Zijn potentieel is geweldig. Hij nam met zijn dribbels voortdurend initiatief, dat hadden we gemist tegen Azerbeidzjan.” Doku kan komend jaar alweer zijn derde eindtoernooi spelen met België, nadat hij eerder aanwezig was op het EK van 2021 en het WK van 2022.

Hoewel Doku constant voor dreiging zorgt, heeft hij ook nog dingen te leren. “Doku is nog geen afgewerkt product, dat hebben we dinsdag ook gezien. En dat is ook niet onlogisch op zijn leeftijd. Het gebeurt nog veel te vaak dat er na een geweldige actie geen voortzetting is of dat hij in de zone van de waarheid niet weet wat er precies met de bal moet gebeuren. Je zou eens moeten turven hoe vaak hij een geweldige actie doet met de bal - aannemen en versnellen - en hoe vaak die actie ook tot een echte doelkans geleid heeft.”

Toch voorspelt Vandenbempt een grote toekomst voor Doku, die de komende jaren gaat werken met Guardiola. De Belgische journalist denkt dat de buitenspeler zich razendsnel gaat ontwikkelen. “Hij is nog maar 21 en kan de komende 9 maanden gaan voetballen onder de vaardige Josep Guardiola. Als die ermee aan de slag gaat en hem goed gebruikt - Doku is leergierig en legt de lat voor zichzelf ook hoog - dan heeft hij alles om volgend jaar in Duitsland een van de absolute sensaties van het EK te worden.” Doku is een van de concurrenten van PSV’er Johan Bakayoko op de rechterflank bij de Rode Duivels. Ook Dodi Lukebakio (Sevilla) kan op die positie uit de voeten.