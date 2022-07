Invaller Ünüvar hoogtepunt tijdens makkelijke zege van Ajax reserves

Woensdag, 27 juli 2022 om 16:51 • Wessel Antes • Laatste update: 16:59

De reserves van Ajax hebben woensdagmiddag een makkelijke 3-0 zege geboekt tegen de reserves van Shakhtar Donetsk. Het elftal vol jongelingen werd woensdag geleid door assistent-trainer Michael Reiziger. Rechtsback Tristan Gooijer opende de score in de eerste helft, waarna Naci Ünüvar vlak voor tijd de twee laatste Amsterdamse treffers liet noteren.

De basiselftallen van Ajax en Shakhtar (3-1) troffen elkaar dinsdagavond al tijdens een benefietduel in de Johan Cruijff ArenA. Francisco Conceição mocht in dit duel invallen en startte een dag later tijdens het tweede oefenduel met Shakhtar in de basis. Naast de Portugese aanvaller ruimde Reiziger woensdagmiddag ook basisplaatsen in voor onder meer Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Perr Schuurs, Mohamed Daramy en Kian Fitz-Jim.

De reserves van Ajax traden aan tegen een piepjong Shakhtar. De meeste spelers die namens de Oekraïense club in actie kwamen op Sportpark De Toekomst speelden het afgelopen seizoen namelijk voor de Onder 19. Ajax was in het eerste bedrijf oppermachtig. Het leidde al vroeg tot een kans voor Daramy, die de doelman van Shakhtar met een verdekt schot testte. Luttele minuten later was het alsnog raak, toen Gooijer een hoekschop van Taylor kon binnenwerken: 1-0. De Amsterdammers kregen vervolgens voldoende kansen om de marge te verdubbelen, maar meerdere Ajacieden hadden hun vizier niet helemaal op scherp.

Na rust keerden Conceição en Brobbey niet meer terug op het veld. De twee nieuwste aankopen van Ajax werden gewisseld voor Sontje Hansen en Christian Rasmussen. In de eerste fase na rust kwam het gevaar van Ajax vooral via de linkerflank. Met name Taylor en Daramy waren daar verantwoordelijk voor. In het laatste gedeelte van de tweede helft was invaller Ünüvar de absolute uitblinker. Het megatalent liet de keeper van Shakthar in de 83e minuut kansloos met een goed schot in de linkerhoek. Zijn tweede treffer een paar minuten later was een stuk fraaier. Ünüvar draaide op prachtige wijze weg bij zijn tegenstander en zette daarna ook de keeper op het verkeerde been, waarmee hij de eindstand op 3-0 bepaalde.

Opstelling Ajax: Gorter; Gooijer, Schuurs, Magallán, Baas; Fitz-Jim, Taylor, Kudus; Conceição, Brobbey, Daramy

Wissels Ajax: Kremers, Pierie, Milovanovic, Delgado, Ünüvar, Warmerdam, Rasmussen, Hlynsson, Bandé, Hansen