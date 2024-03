Michael Reiziger neemt vier debutanten op in selectie Jong Oranje

Robin Roefs (NEC Nijmegen), Wouter Goes (AZ), Max Bruns (FC Twente) en Ibrahim Cissoko (Toulouse) zijn als debutanten opgenomen in de 23-koppige selectie van Jong Oranje. De jeugdinternationals moeten zich aanstaande maandag melden in Zeist, waarna de selectie van trainer Michael Reiziger op donderdag 21 maart oefent tegen de leeftijdsgenoten uit Noorwegen. Op maandag 25 maart wacht het EK-kwalificatieduel in en tegen Moldavië.

Reiziger kan in zijn selectie kiezen uit spelers die na 1 januari 2002 geboren zijn. Ook Roefs, Goes, Bruns en Cissoko komen dus in aanmerking voor Jong Oranje. Het viertal kan volgende week donderdag in het Goffertstadion debuteren in het hoogste Nederlandse beloftenelftal. Het oefenduel met Jong Noorwegen in Nijmegen wordt om 20:00 uur gespeeld.

Voor de supporters van NEC lijkt dat een leuk uitje, daar liefst drie spelers van de Nijmeegse club zijn opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Naast debutant Roefs mogen Youri Baas en Sontje Hansen zich maandag melden in Zeist. Dirk Proper, normaliter een vaste waarde op het middenveld van Jong Oranje, kampt momenteel met een spierblessure waardoor hij ontbreekt.

Het is overigens nog de vraag of Ajacied Devyne Rensch, aanvoerder van Jong Oranje, fit genoeg is om zich te melden in Zeist. De rechtsbenige verdediger viel donderdagavond tijdens het verloren Conference League-duel met Aston Villa (4-0) geblesseerd uit bij Ajax. Voorlopig staat hij nog wel op Reizigers lijst.

Na het oefenduel in Nijmegen reist Jong Oranje af naar Moldavië, om daar de volgende stap te zetten in de EK-kwalificatiereeks. De aftrap van die wedstrijd staat op maandag 25 maart om 19:30 uur gepland. Nederland is na zes wedstrijden nog altijd foutloos in Groep C van de EK-kwalificatie en heeft acht punten meer verzameld dan nummer twee Jong Georgië.

De grote naam in de selectie van Reiziger is die van Maatsen. De linkervleugelverdediger was afgelopen woensdag met zijn Borussia Dortmund met 2-0 te sterk voor PSV, waardoor de Eindhovenaren zijn uitgeschakeld in de Champions League. In de kwartfinales is het BVB van Maatsen eerder op de vrijdag tijdens de loting gekoppeld aan Atlético Madrid.

Volledige selectie Jong Oranje:

Keepers: Calvin Raatsie (Roda JC), Dani van den Heuvel (Leeds United), Robin Roefs (NEC Nijmegen).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Max Bruns (FC Twente), Wouter Goes (AZ), Jorrel Hato (Ajax), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Bjorn Meijer (Club Brugge), Youri Baas (NEC Nijmegen).

Middenvelders: Ryan Flamingo (FC Utrecht), Youri Regeer (FC Twente), Julian Baas (Excelsior), Kenneth Taylor (Ajax), Ruben van Bommel (AZ).

Aanvallers: Million Manhoef (Stoke City), Sontje Hansen (NEC Nijmegen), Myron van Brederode (AZ), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Noah Ohio (Hull City), Ernest Poku (AZ), Ibrahim Cissoko (Toulouse).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties