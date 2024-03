Vink begrijpt niet waarom Reiziger talent overslaat bij Jong Oranje: ‘Heel gek’

Marciano Vink vindt het vreemd dat Isaac Babadi niet is opgeroepen voor Jong Oranje, zo zegt de analist van ESPN vrijdagavond in Voetbalpraat. Volgens de voormalig middenvelder hoort het achttienjarige talent van PSV thuis in het Nederlandse beloftenelftal, dat kampt met een gebrek aan middenvelders.

Vink kijkt uit naar de komende interlandperiode van Jong Oranje. “Er zitten een aantal jongens bij die al bij Oranje hebben gezeten. Hato is daar al bij geweest natuurlijk, net als Kenneth Taylor en eerder Devyne Rensch. Het is gewoon een heel leuk elftal.” Ook Borussia Dortmund-linksback Ian Maatsen mocht onder bondscoach Ronald Koeman al eens ruiken aan het grote Oranje.

Collega-analist Kees Kwakman plaatst vraagtekens bij het evenwicht in de selectie van trainer Michael Reiziger. “Er zitten niet veel middenvelders bij toch?” Vink ziet vooral een gebrek aan aanvallende middenvelders en vraagt zich af waarom Babadi niet is opgeroepen. “Ik zie geen typische nummer ‘10’. Babadi is nu geselecteerd voor Nederland Onder 19 en dat vind ik heel gek.”

“In het begin van de cyclus voor de EK-kwalificatie heeft hij er gewoon bij gezeten”, herinnert Vink zich. “Toen speelde hij ook echt heel goed, tegen Jong Moldavië thuis scoorde hij nog. Daarna is hij geblesseerd geraakt en heeft hij contractperikelen gehad, maar hij is nooit meer opgeroepen.”

Vink had een ander besluit genomen dan Reiziger heeft gedaan. “Nu alles achter de rug is en hij ook tegen FC Volendam heeft laten zien hoe goed hij is, had ik hem zeker meegenomen. Hij liet echt weer wat dingen zien dat ik dacht: hij hoort wel in Jong Oranje te spelen.” Voorlopig blijft Babadi dus steken op twee interlands namens het hoogste Nederlandse beloftenelftal, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Vink denkt te weten waarom Babadi niet is opgeroepen, maar begrijpt het niet. “Reiziger heeft Ruben van Bommel daar heel lang geprobeerd, maar dat is in mijn ogen geen succes. Van Bommel moet vanaf links komen.”

Van de vier debutanten in de selectie van Jong Oranje kijken de analisten in Voetbalpraat het meest uit naar AZ-verdediger Wouter Goes en Toulouse-aanvaller Ibrahim Cissoko. “Dat is een lange en technische buitenspeler die van NEC naar Frankrijk is gegaan. Hij scoort nog niet veel, maar is wel dreigend. Ik denk dat Reiziger hem graag wil zien.”

Volledige selectie Jong Oranje:

Keepers: Calvin Raatsie (Roda JC), Dani van den Heuvel (Leeds United), Robin Roefs (NEC Nijmegen).

Verdedigers: Devyne Rensch (Ajax), Neraysho Kasanwirjo (SK Rapid Wien), Max Bruns (FC Twente), Wouter Goes (AZ), Jorrel Hato (Ajax), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Bjorn Meijer (Club Brugge), Youri Baas (NEC Nijmegen).

Middenvelders: Ryan Flamingo (FC Utrecht), Youri Regeer (FC Twente), Julian Baas (Excelsior), Kenneth Taylor (Ajax), Ruben van Bommel (AZ).

Aanvallers: Million Manhoef (Stoke City), Sontje Hansen (NEC Nijmegen), Myron van Brederode (AZ), Emanuel Emegha (RC Strasbourg), Noah Ohio (Hull City), Ernest Poku (AZ), Ibrahim Cissoko (Toulouse).

