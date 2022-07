Suárez maakt via social media einde aan geruchten met definitieve keuze

Dinsdag, 26 juli 2022 om 22:18 • Wessel Antes

Luis Suárez keert definitief terug naar Club Nacional in zijn thuisland Uruguay, zo maakt de spits bekend via social media. Daarmee keert de 35-jarige Suárez terug bij de club waar het in 2005 allemaal begon. Na vier officiële wedstrijden voor Nacional werd Suárez destijds voor 800.000 euro overgenomen door FC Groningen.

Door zijn transfervrije status sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid werd Suárez met vele clubs in verband gebracht. In een video op social media laat hij dinsdagavond weten Europa definitief achter zich te laten. “In de aankomende uren zullen de laatste details worden afgerond.” Het is nog niet bekend tot wanneer Suárez zal tekenen bij Nacional. De Uruguayaanse journalist Rodrigo Vázquez meldde afgelopen vrijdag dat het hoogstwaarschijnlijk maar tot het WK in Qatar zal zijn.

De transfervrije aanvaller was begin deze maand al dicht bij een overstap naar elders in Zuid-Amerika. Het Argentijnse River Plate was dicht bij een stunt, maar Suárez liet een overgang afketsen vanwege de uitschakeling in de Copa Libertadores. Volgens Referí, sportrubriek in de Uruguayaanse krant El Observador, zouden er daarop nog drie opties zijn die Suárez overwoog. Een daarvan bevond zich in Spanje, de andere twee in Italië en Nederland. Gegeven het riante salaris van de topschutter leek de kans groot dat de Nederlandse kandidaat zijn voormalige club Ajax betrof, waar hij tussen 2007 en 2011 actief was.

Suárez kan terugkijken op een grootse carrière in het Europese voetbal. Hij werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Een jaar later nam Ajax hem voor 7,5 miljoen euro over. Voor de Amsterdammers speelde Suarez 159 officiële wedstrijden, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists gaf. Ook in Engeland werd de Uruguayaan een groot succes bij Liverpool. De afgelopen acht seizoenen speelde Suárez in Spanje bij Barcelona en Atlético Madrid. Met Barça won hij de Champions League.