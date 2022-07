Clásico prooi voor Barça: Lewandowski debuteert, Raphinha blinkt uit

Zondag, 24 juli 2022 om 08:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:51

Robert Lewandowski heeft zijn officieuze debuut gemaakt in het shirt van Barcelona. De Poolse spits was met de Catalaanse grootmacht in de nacht van zaterdag op zondag met 0-1 te sterk voor Real Madrid door een treffer van Raphinha. Frenkie de Jong werd na rust binnen de lijnen gebracht en werd net als tegen Inter Miami in het hart van de defensie geposteerd. Voor de Oranje-international wordt voorlopig geen plek ingeruimd op het middenveld.

Het middenveld van Barça bestond in de eerste helft uit Sergio Busquets, Gavi en Pedri, terwijl Lewandowski in de voorhoede werd geflankeerd door Raphinha en Ansu Fati. Memphis Depay moest net als Sergiño Dest genoegen nemen met een rol als invaller. De Oranje-international kwam na ruim een uur spelen binnen de lijnen en fungeerde als linksbuiten. Raphinha had Barcelona toen al op voorsprong gezet. De Braziliaan maakte een gretige indruk en schoot na een half uur spelen fantastisch raak in de rechterkruising.

Federico Valverde raakte namens Real in de eerste helft de paal met een snoeihard schot. In het tweede bedrijf zakte de amusementswaarde en werden onder meer Lewandowski en Fati naar de kant gehaald bij Barcelona. Bij Real maakten Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni en Eduardo Camavinga plaats voor respectievelijk Ferland Mendy, Toni Kroos en Luka Modric. Kroos krulde een vrije trap over de rechterkruising en zag hoe Marco Asensio rakelings voorlangs schoot op aangeven van Lucas Vázquez.

Frenkie de Jong vormde in de tweede helft het hart van de defensie en moest toezien hoe het middenveld werd ingevuld met Nico, Sergi Roberto en Franck Kessié. Edwin Winkels van het Algemeen Dagblad suggereert dat na het bestuur nu ook Xavi bezig is om De Jong weg te pesten. De middenvelder weigert te vertrekken, terwijl Manchester United en Barcelona al akkoord zijn over een transfer. Omdat de Spaanse oefenmeester in de verdediging de kans wil geven aan de nieuwe generatie, lijkt ook daar geen plek voor De Jong.