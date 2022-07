Salihamidzic haalt uit naar Lewandowski: ‘Nul komma nul begrip’

Donderdag, 21 juli 2022 om 11:09 • Wessel Antes • Laatste update: 11:24

Hasan Salihamidzic heeft in een interview met Die Zeit hard uitgehaald naar Robert Lewandowski. De sportief directeur van Bayern München heeft geen begrip voor de vertrekwens die Lewandowski meermaals publiekelijk heeft uitgesproken, terwijl hij nog een contract had tot medio 2023 in München. Salihamidzic is van mening dat de waardering vanuit Lewandowski naar Bayern toe ontbreekt.

“Of ik begrip kan opbrengen voor het feit dat Lewandowski wilde vertrekken? Nee. Werkelijk nul komma nul. En dat zeg ik niet alleen omdat ik zelf altijd mijn contracten heb uitgediend als speler”, aldus Salihamidzic. De Bosniër speelde in zijn loopbaan als speler als vleugelmiddenvelder voor Hamburger SV, Bayern, Juventus en VFL Wolfsburg. Daarnaast speelde hij 42 interlands waarin hij 6 doelpunten maakte.

Het publiekelijk maken van een vertrekwens vindt Salihamidzic niet netjes. “Het voetbal kan een moeilijke business zijn, maar ik zou dat binnenskamers en met mezelf hebben afgehandeld. Ik zou m'n contract hebben uitgediend. Waardering is geen eenrichtingsverkeer.” Uiteindelijk kwam de transfer naar Barcelona na vele gesprekken alsnog rond. Bayern ontvangt een bedrag van 45 miljoen euro plus 5 miljoen aan variabelen voor Lewandowski. Vorige week werd de Pool officieel gepresenteerd bij de Catalaanse club.

Lewandowski speelde in totaal zo’n acht jaar voor de Beierse club. De Pool arriveerde in juli 2014 nadat zijn contract bij Borussia Dortmund afliep. Lewandowski speelde in totaal 384 officiële wedstrijden voor Bayern waarin hij bizarre statistieken liet noteren. Hij maakte 312 doelpunten en gaf daarnaast 75 assists. Lewandowski werd acht keer landskampioen met Bayern en wist daarnaast een keer de Champions League te winnen (2019/20). Daarnaast won de superster diverse binnenlandse bekers met de club.