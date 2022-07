Georginio Wijnaldum maakt duidelijk waar hij komend seizoen graag wil spelen

Woensdag, 20 juli 2022 om 10:28 • Guy Habets • Laatste update: 11:12

Georginio Wijnaldum wil maar wat graag voor José Mourinho en AS Roma spelen. Met dat nieuws pakt de Corriere dello Sport woensdag uit. De middenvelder, die op een zijspoor is geraakt bij Paris Saint-Germain, denkt dat hij onder the Special One zijn loopbaan weer op de rit kan krijgen.

In de Italiaanse sportkrant valt te lezen dat Wijnaldum te kennen heeft gegeven dat hij graag onder Mourinho wil spelen bij AS Roma. I Giallorossi hebben derhalve de onderhandelingen met PSG opgestart en hopen tot een akkoord te komen. Een 'vriendenprijsje' behoort tot de mogelijkheden, omdat de Parijzenaars graag van Wijnaldum af willen en Roma wel toekomst in de Oranje-international ziet. Eerder werd al duidelijk dat PSG akkoord gaat met het verhuren van Wijnaldum tegen de helft van zijn salaris van negen miljoen euro netto per jaar. Het is niet duidelijk of die optie nu op tafel ligt.

Een zomerse transfer van Wijnaldum is een zekerheidje geworden. In de loop van het afgelopen seizoen werd steeds duidelijker dat de Nederlander minder aanspraak mocht maken op speelminuten en dat zorgde er ook voor dat Wijnaldum, die voorheen nog reserve-aanvoerder was, zijn plekje bij Oranje verloor. Afgelopen winter werd de middenvelder al gelinkt aan Atlético Madrid, Tottenham Hotspur en Newcastle United en deze zomer zijn daar dus AS Roma, maar ook AC Milan en PSV bij gekomen.

Technisch directeur John de Jong van de Eindhovenaren erkende eerder dat PSV het salaris van Wijnaldum niet zou kunnen ophoesten, maar wellicht dat er nog te onderhandelen valt met de Parijzenaars over de verdeling van het salaris. PSG wil maar wat graag van de Nederlander en een deel van zijn honorarium af, aangezien hij op acht spelers na het hoogste salaris van de hele Ligue 1 heeft. Wijnaldum kwam een jaar geleden transfervrij over van Liverpool en tekende een contract voor drie seizoenen, tot medio 2024. Transfermarkt taxeert de middenvelder momenteel op 18 miljoen euro.