‘Ik moet op deze leeftijd spelen, maar Ajax wil me absoluut niet laten gaan’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 21:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:20

Perr Schuurs is niet van plan om nog een seizoen op de reservebank te zitten bij Ajax. De 22-jarige centrumverdediger speelde dinsdagavond een uur mee in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (2-3 winst) en profiteert in de voorbereiding voorlopig van de afwezigheid van Jurriën Timber. "Ik heb met de trainer (Alfred Schreuder, red.) gesproken en het is niet voor niets dat Ajax me totaal niet wil laten gaan", aldus Schuurs na afloop tegenover Ziggo Sport.

Timber besloot om deze zomer niet naar het zeer geïnteresseerde Manchester United te vertrekken en zal normaal gesproken de positie van rechtercentrale verdediger invullen bij Ajax. Daardoor dreigt voor Schuurs opnieuw een plek op de bank. "Ik heb vaak genoeg aangegeven dat ik iedere week wil én moet spelen op deze leeftijd", aldus de voormalig verdediger van Fortuna Sittard, die een vertrek niet lijkt uit te sluiten.

"We zullen in de aankomende weken bekijken en gesprekken voeren over wat het beste is voor mij en wat Ajax wil", zegt Schuurs, die voorlopig echter volledig gaat voor zijn kans. "Op dit moment heb ik er vertrouwen in en moet ik laten zien wat ik kan. Meer kan ik niet doen. In de komende weken zullen we zien of de situatie verandert." Schuurs draait de voorbereiding met Ajax volop mee, nadat een blessure hem meerdere maanden aan de kant hield.

"Ik heb negen weken eruit gelegen. Het was mijn derde wedstrijd, waarin ik voor het eerst zestig minuten heb gemaakt. Ik moet zeggen: ik voel me fit. Zaterdag (tegen Eintracht Frankfurt, red.) weer nieuwe minuten." Ajax wist Salzburg dinsdag met moeite te verslaan. "Het was een pittige wedstrijd vandaag, tegen een goede tegenstander die ons helemaal vastzette. Daardoor speelden we vaak de lange bal en moesten we de tweede ballen winnen. In de Eredivisie komen we niet veel teams tegen die ons zo vastzitten, maar in de Champions League natuurlijk wel meer. Vandaag hebben we daarin het een en ander kunnen uitproberen."

Het nieuws dat bij Sébastien Haller een teelbaltumor is vastgesteld komt hard aan bij zijn voormalig ploeggenoten van Ajax. "We kregen het gisteren al door via een paar jongens", zegt Schuurs, die Haller deze zomer zag vertrekken naar Borussia Dortmund. "Sébas is een hele goede jongen, iedereen is goed met hem. Als zoiets binnenkomt, dan raakt dat je wel. Maar Sébas kennende gaat hij hier alleen maar sterker uitkomen."