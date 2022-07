PSV ‘wil niet naïef zijn’ en scherpt protocollen op de Herdgang weer aan

Maandag, 18 juli 2022 om 15:26 • Guy Habets

PSV scherpt de coronaprotocollen op sportpark De Herdgang aan. Dat heeft de Eindhovense club maandag bekend gemaakt. Eenmaal per week blijft er een open training, maar de aanwezige supporters kunnen daar minder dicht bij de spelers komen dan voorheen.

Er komen belangrijke weken aan voor PSV, met de Champions League-voorrondewedstrijden tegen AS Monaco en de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax in het verschiet. Dat maakt dat de Brabanders het risico op besmettingen met het coronavirus zo veel mogelijk willen indammen. Op de clubsite legt algemeen directeur Marcel Brands uit waarom er maatregelen worden genomen. "We willen niet naïef zijn", laat hij optekenen. "Het aantal coronabesmettingen en dus ook de quarantaines lopen op. We willen geen onnodige risico's lopen en hopen op eenieders begrip voor onze keuze."

Belangrijke mededeling omtrent de open trainingen ?



Aanstaande woensdag (10.30 uur) verwelkomen we jullie weer graag op PSV Campus De Herdgang ?? — PSV (@PSV) July 18, 2022

Dat betekent dat spelers voorlopig geen handtekeningen meer uitdelen aan supporters en dat er ook geen selfies meer gemaakt mogen worden. Dat heeft de medische staf besloten. Het publiek mag dus nog wel één keer per week naar de Herdgang komen om de trainingen te aanschouwen, maar zal dus op afstand moeten blijven staan. Brands vindt het belangrijk dat de open trainingen wel gehandhaafd blijven. "We begrijpen dat onze supporters dichtbij de spelers willen komen en streven er daarom naar wekelijks een open training te organiseren."

"Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor de actuele coronasituatie", gaat Brands verder. "Het is in niemands belang als we spelers of stafleden moeten missen vanwege een te voorkomen besmsetting." In het statement valt ook te lezen dat PSV intern een aantal maatregelen gaat nemen om het besmettingsrisico omlaag te brengen. Het is niet duidelijk wat de Eindhovense club precies gaat doen, maar duidelijk is wel dat ze koste wat het kost het zekere voor het onzekere willen nemen.