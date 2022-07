PSV loopt op de zaken vooruit en komt met nieuws over Branthwaite

Zaterdag, 16 juli 2022 om 18:21 • Guy Habets

Jarrad Branthwaite is op een haar na speler van PSV. De Engelse centrale verdediger is al in Eindhoven en de club meldt dat de gesprekken met Everton over een huurtransfer zich in de 'afrondende fase' bevinden.

Via de officiële kanalen laten de Brabanders weten dat ze binnenkort over Branthwaite hopen en verwachten te beschikken. PSV en Everton zijn bijna akkoord over een tijdelijke transfer van de twintigjarige centrale verdediger, die één seizoen in het Philips Stadion komt spelen. Daar moet hij de defensieve problemen, die ontstaan zijn door de blessures van André Ramalho en Olivier Boscagli, zien op te lossen. Met de komst van Branthwaite heeft trainer Ruud van Nistelrooij weer wat opties.

Branthwaite is een oude bekende van Marcel Brands, die enkele jaren als Director of Football werkzaam was bij Everton. De algemeen directeur van PSV liet de jonge centrumverdediger eind vorig jaar een nieuw contract tekenen tot medio 2025. Daarnaast heeft de Engelse club de optie om de verbintenis met een jaar te verlengen. Branthwaite heeft nu echter geen uitzicht op een basisplaats op Goodison Park, waardoor een tijdelijk verblijf elders een prima oplossing is voor the Toffees.

De Engelsman, die niet mee is op trainingskamp, kwam afgelopen seizoen tot zes duels in de Premier League en werd eerder al eens een half jaar verhuurd aan Blackburn Rovers. Branthwaite wordt de zevende zomerversterking voor PSV. Eerder werden Boy Waterman, Walter Benítez, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Guus Til en Luuk de Jong al aan de selectie toegevoegd. Ook Savinho is onderweg naar Eindhoven, maar de club kan hem pas officieel presenteren als al het papierwerk rond is. Dat is nog niet het geval.