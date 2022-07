Record: Ajax betaalt afkoopsom voor komst van Francisco Conceição

Zaterdag, 16 juli 2022 om 10:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:13

Ajax heeft in Francisco Conceição zijn gewenste aanvallende versterking gevonden, zo meldt het Portugese Record. De Amsterdammers betalen de afkoopsom van vijf miljoen euro voor de aanvaller van FC Porto.

Conceição is een negentienjarige vleugelspeler die trainer Alfred Schreuder meer opties moet geven op de flanken. In Portugal wordt hij gezien als een groot talent en Ajax zal het daar mee eens zijn, getuige de transfersom van vijf miljoen die de club voor Conceição neertelt. Dat bedrag stond als vastgestelde afkoopsom in het contract van de Portugees, dat nog tot medio 2023 doorliep. Zelf wilde hij maar wat graag naar Ajax en dus vormden de gesprekken over een contract in de Johan Cruijff Arena geen probleem.

De deal met de Amsterdammers is wel een klap in het gezicht voor Porto, dat nog met het talent hoopte te kunnen verlengen. Dat is nu geen mogelijkheid meer. De zoon van oud-prof en huidig trainer van Porto Sergio Conceição kan de derde zomeraanwinst worden van technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar: Steven Bergwijn en Owen Wijndal werden eerder al vastgelegd. Met Lisandro Martínez gaat er in ieder geval nog een verdediger weg en Nicolás Tagliafico staat ook op de nominatie om te vertrekken.

Vanuit Amsterdam klinken de geluiden dat de concrete interesse in Conceição niet betekent een vertrek van Antony aanstaande is. Ajax heeft een prijskaartje van tachtig miljoen euro om de nek van zijn oogappel gehangen en is niet van plan concessies te doen. Het laatste bod van belangrijkste gegadigde Manchester United bedraagt volgens The Times zestig miljoen, waardoor er nog een gat van twintig miljoen tussen vraag en aanbod bestaat. Conceiçao moet in de schaduw van de eveneens Portugees sprekende Antony rijpen voor het onafwendbare moment dat deze Ajax wel achter zich laat.