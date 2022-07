Owen Wijndal legt uit waarom het nu wel tijd was voor een transfer naar Ajax

Dinsdag, 12 juli 2022 om 17:14 • Guy Habets

Owen Wijndal hoopt met zijn transfer naar Ajax een verstandige keuze te hebben gemaakt. De linkervleugelverdediger zegt op de website van AZ, de club die hij gaat verlaten, dat het vertrek hem zwaar valt. De Amsterdammers lonkten echter al langer naar zijn diensten en de sportieve mogelijkheden in de hoofdstad trokken Wijndal nu alsnog over de streep.

Ajax maakte dinsdagmiddag bekend dat het Wijndal voor een bedrag van tien miljoen euro overneemt van AZ. De 22-jarige linksback heeft voor vijf jaar getekend in de Johan Cruijff Arena en hoopt dat die stap hem op sportief vlak gaat helpen. "Als topsporter jaag ik mijn ambities na om alles uit mijn carrière te halen", vertelt Wijndal op de website van AZ. "Bij Ajax krijg ik de kans om Champions League te spelen. En ook met het oog op het WK hoop ik een verstandige keuze te hebben gemaakt."

De vertrouwde Alkmaarse omgeving achter zich laten was wel moeilijk voor de Zaankanter. Sinds 2010 verdedigde hij de kleuren van AZ, waar hij nog steeds de jongste debutant in het eerste elftal ooit is. "De mensen maken voor mij de club. En dankzij de vele prettige medespelers, trainers en andere collega’s bij AZ, kijk ik terug op een heel mooie periode in mijn leven. Ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. De tijd bij AZ heeft mij niet alleen als voetballer, maar ook als mens gevormd. Het afscheid nemen valt dan ook best zwaar."

Wijndal kwam in de afgelopen vijf jaar tot 142 wedstrijden in alle competities. Daarnaast staan er elf interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam. Wijndal kan op 30 juli zijn officiële debuut maken voor Ajax tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Vooralsnog zal de in Zaandam geboren verdediger bij Ajax de concurrentiestrijd op linksback aan moeten gaan met Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Het is echter de verwachting dat de Argentijn deze transferperiode nog zal vertrekken.