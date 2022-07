‘Franse en Engelse interesse voor op een zijspoor geraakte Kluivert’

Dinsdag, 12 juli 2022 om 15:36 • Guy Habets

Justin Kluivert staat in de belangstelling van de nodige Europese clubs in de subtop. Italiaanse media schrijven massaal over de toekomst van de Nederlandse vleugelaanvaller, die weg mag bij AS Roma. De Giallorossi hebben naar verluidt een prijskaartje van twaalf miljoen euro op Kluivert geplakt.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Olympique Marseille de onderhandelingen met Roma voortgezet. Eerder leek een overgang naar het Stade Vélodrome geen optie meer voor Kluivert toen oefenmeester Jorge Sampaoli de laan uit werd gestuurd. De Argentijn was de grootste voorstander was van de komst van Kluivert en de clubbestuurders zagen het aantrekken van de Nederlander niet zo zitten, maar de roze sportkrant zegt dat ze daar nu toch op teruggekomen zijn. Een eerste aanbieding van tien miljoen euro is door Roma van tafel geveegd, maar de gesprekken zijn nog gaande.

Ondertussen schrijft Il Tempo over een Franse kaper op de kust voor Marseille. Het Olympique Lyon van Peter Bosz denkt de grote concurrent te slim af te zijn door Kluivert binnen te halen. De banden van Bosz met Kluivert, die in hun Ajax-periode met elkaar samenwerkten, zouden in het voordeel van Lyon spreken. Tenslotte is ook Engeland een mogelijke bestemming voor de Nederlander, aangezien Il Corriere dello Sport melding maakt van de interesse van West Ham United. The Hammers kregen nul op rekest van Arnaut Danjuma en hebben de aandacht nu verlegd naar Kluivert.

In het seizoen 2016/2017 debuteerde de nu 23-jarige aanvaller onder Bosz bij Ajax en na anderhalf volledig seizoen voor de Amsterdammers besloot hij om naar Roma te trekken. De Italianen legden ruim zeventien miljoen euro voor hem neer, maar echt doorbreken lukte Kluivert niet. Roma stalde hem al eens bij RB Leipzig en verhuurde de Nederlander afgelopen seizoen aar OGC Nice, dat ook een koopoptie had bedongen. Zij besloten die niet te lichten en dus is het nu aan Roma om Kluivert te verkopen.